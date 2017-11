« Je veux être honnête et transparent » – Stéphane Asselin

Crédit photo : Guy Tremblay

Lorsque René Bouchard a décidé de ne pas se représenter au siège numéro 5, Stéphane Asselin a décidé d’être candidat à ce poste. Il demeure à Chibougamau depuis 42 ans et est à l’emploi de Barrette Chapais depuis 28 ans.

Le candidat au siège numéro 5 mentionne qu’il a toujours aimé travailler pour régler des dossiers. C’est pour cela qu’il s’est impliqué syndicalement en griefs et en santé-sécurité. « J’aime essayer de dénouer des problèmes par la négociation. Je le fais toujours d’une façon honnête et avec beaucoup de transparence. C’est avec cette optique que j’aimerais travailler à la table du conseil municipal. J’aime donner l’heure juste sur les différents dossiers dont je m’occupe ». C’est ainsi que, l’année dernière, il a décidé de s’impliquer dans le club de VTT de Chibougamau afin de travailler à améliorer les infrastructures et amener de l’intérêt pour les quadistes d’ici et d’ailleurs.

Depuis quelques années, Stéphane Asselin a pris un peu de recul dans son implication et, aujourd’hui, il aimerait s’impliquer dans le développement économique de sa municipalité et le tourisme de la région. Il souhaite travailler avec l’équipe qui sera élue le 5 novembre prochain et profite de l’occasion pour souhaiter bonne chance à tous les autres candidats.