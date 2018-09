Visite de Jean-Luc Brassard à Chibougamau

Crédit photo : Photo tirée de Facebook

La semaine dernière, la région accueillait de la belle visite en la personne du médaillé d’or olympique – ski de bosses de Lillehammer -, Jean-Luc Brassard. Il était de passage dans le cadre de la tournée Ambassadeur de l’esprit sportif. Durant les 3 journées de son séjour, il a visité de nombreuses écoles de la région et donné une conférence pour les entraineurs sportifs.

C’est dans le cadre de son plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation et sa politique de l’activité physique, du sport et du loisir que le Gouvernement du Québec, en collaboration avec Sport’Aide, a désigné une équipe d’ambassadeurs et d’ambassadrices de l’esprit sportif. L’équipe a pour mission de promouvoir la pratique saine et plaisante des loisirs et des sports auprès des jeunes et de leurs parents, de favoriser la transmission des valeurs positives du sport et les outils et les ressources disponibles pour offrir un environnement sécuritaire et respectueux.

Jean-Luc Brassard

Passionné de ski depuis qu’il est tout jeune, Jean-Luc Brassard a ébloui des spectateurs de partout dans le monde par ses prouesses sur neige. Surnommé « le boss des bosses », il a contribué à faire connaitre le ski acrobatique au Québec. Au cours de sa carrière, il a remporté 20 coupes du monde et participé à quatre Jeux olympiques. Il a pris sa retraite de la compétition en 2002. Il a été nommé chef de mission adjoint du Canada pour les Jeux olympiques de Sotchi en 2014.