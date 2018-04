Le VTT accessible 12 mois par année

Crédit photo : Courtoisie

Le Club de VTT Chibougamau est actif même en hiver alors que deux pistes sont entretenues tout au long de la saison. Une activité portes ouvertes a eu lieu les 24 et 25 mars et celle-ci a remporté du succès alors qu’une cinquantaine de personnes y ont participé.

Cette activité consistait en une randonnée de Chibougamau vers Chapais ainsi que le retour. Les pistes étaient en excellentes conditions autant à Chibougamau qu’à Chapais. Nous avons rencontré deux participantes : Josée Veillette et Isabelle Briand. Celles-ci font du VTT depuis plusieurs années. « Nous avons eu beaucoup de plaisir. La température était magnifique et les pistes en très bonnes conditions. Nous avons de très bonnes relations avec le club de Chapais. Leurs pistes sont aussi en excellentes conditions. Il devrait y avoir une autre activité portes ouvertes au cours de l’été », mentionnent les deux adeptes de VTT.

Assemblée annuelle

Josée et Isabelle ont profité de l’occasion pour préciser que l’assemblée annuelle du Club de VTT Chibougamau aura lieu à la mi-avril. « Nous serons aussi au Salon du commerce de l’Associations chasse et pêche. Nous aurons des cartes de membres à la disponibilité des gens à cet endroit. Cependant, ils peuvent aussi se procurer des cartes auprès des directeurs ou auprès des concessionnaires comme Sport plein air Chibougamau et Mécanique sport plus », mentionne Isabelle Briand qui est secrétaire du club, alors que le président est Marcel Piché.

Les autres membres du bureau de direction sont : Mario Fontaine, Danny Fradette, Dominic Gilbert, Stéphane Asselin et Alain Gauthier.

Plusieurs avantages

Le Club de VTT Chibougamau compte une centaine de membres et Josée Veillette ajoute qu’il y a plusieurs avantages à posséder un VTT. « Nous pouvons nous promener l’hiver alors que nous avons deux pistes entretenues avec une surfaceuse. Lorsque les adeptes de motoneige ne peuvent plus circuler, c’est le début d’une belle saison pour le VTT. Nous pouvons donc utiliser notre véhicule 12 mois par année. Nous pouvons aussi nous rendre au Lac-Saint-Jean. Différents travaux auront lieu cet été pour améliorer certains sentiers. »