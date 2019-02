Yoan sera de passage à Chibougamau

Crédit photo : Facebook

Par Cloé Hurtubise

Le chanteur Yoan, couronné grand gagnant de la deuxième saison de La Voix à l’âge de 18 ans, sera de passage à Chibougamau le 9 février prochain. L’artiste originaire de Ferme-Neuve, dans les Laurentides, viendra présenter les chansons de son 2e album, Depuis Longtemps, à l’auditorium de la Porte-du-Nord (PDN).

Le 23 mars 2018, après une pause d’un an et demi et une séparation des Productions J pour se produire lui-même, Yoan faisait paraitre Depuis longtemps, son premier album exclusivement en français. « Dans ma première tournée, à chaque spectacle il y avait des gens qui criaient : “chante en français!”, raconte le jeune homme en entrevue téléphonique. Moi, je n’avais jamais chanté en français avant La Voix, parce que j’ai grandi en écoutant beaucoup de country et de rock américain, donc je n’étais pas familier avec la langue française, même si c’est ma langue première, et je me suis rendu compte qu’il y avait une grande demande. »

C’est ainsi qu’il s’est donné le défi d’écrire en français et de faire un album complet dans la langue de Molière, pour dire merci aux Québécois, son premier public. « Ça a été beaucoup de travail mais, en même, j’ai pris gout à chanter en français et, jusqu’à présent, je ne regrette pas de l’avoir fait. » Son travail a d’ailleurs porté fruits puisqu’il remportait en octobre dernier son tout premier Félix, dans la catégorie Album de l’année – Country, au Premier gala de l’ADISQ.

Depuis longtemps

Questionné sur l’origine du titre de son plus récent album, Yoan raconte que celle-ci est liée à la pause qu’il s’est permise afin de mieux orienter sa carrière après le tourbillon qui a suivi sa participation à La Voix. « Quand je croisais les gens dans la rue après ça, ils me disaient “on t’a pas vu depuis longtemps” », raconte-t-il. C’est donc en partie pour cela qu’est venu le titre Depuis longtemps.

L’artiste, qui se décrit comme quelqu’un de très solitaire, avoue que cette pause était particulièrement bienvenue à cette période de sa vie. « Ça m’a vraiment fait du bien de retourner chez moi, de rééquilibrer les choses intérieurement. Ça m’a permis de travailler sur moi-même et de peaufiner mon art aussi. Et ça, je pense que ça va me suivre dans ma vie », affirme-t-il.

Le chanteur de 23 ans estime même que c’est grâce à cette pause qu’il est parvenu à écrire son dernier album. « Ça m’a pris cette période de recul. Je me suis vraiment arrêté pour comprendre ce que j’avais vécu, comment je l’ai vécu, et ça m’a aidé à écrire des textes que je n’aurais peut-être pas pu écrire sans ça. » Aujourd’hui, il se dit toutefois heureux d’être de retour sur la route puisque les rencontres avec son public lui manquaient.

Un spectacle diversifié

Pour sa performance du 9 février, l’artiste promet un spectacle varié et plein de surprises. Entouré de trois musiciens, il présentera tant des chansons country, que rock et même folk, en plus d’un segment acoustique. Il proposera ainsi des chansons de ses deux premiers albums, mais aussi des reprises de chansons connues d’artistes comme Elvis et Johnny Cash et d’autres qui pourraient surprendre le public. Il présentera de plus en exclusivité des chansons de son troisième album, en préparation.

Ce nouvel opus lui permet de rentrer dans sa zone de confort alors qu’il sera entièrement en anglais. On y retrouvera des chansons qu’il a écrites seul ou en co-écriture avec des artistes de Nashville. Bien qu’il serait prêt à entrer en studio dès maintenant pour son enregistrement, il assure vouloir prendre son temps afin de bien faire les choses.

D’ici là, il poursuit sa tournée partout à travers le Québec, ce qui lui permet de visiter la province une ville à la fois, dont Chibougamau, que cet amateur de plein-air avoue avoir bien hâte de découvrir. C’est donc un rendez-vous le samedi 9 février prochain, à 20 h, à l’auditorium de la PDN.