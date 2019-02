Yorbeau reprend les forages au projet Scott

Crédit photo : Facebook - INMQ

La semaine dernière, les Ressources Yorbeau annonçaient que les forages au diamant avaient débuté à son projet Scott situé dans la région de Chibougamau-Chapais. Ce projet contiendrait plusieurs zones de sulfures massifs et en veinures riches en zinc, cuivre, argent et or.

Basé sur une étude économique préliminaire (ÉÉP) complétée à la fin de 2017 par Roscoe Postle Associates, le projet représenterait une opportunité de développer une mine située près de Chibougamau et Chapais. Pour Ressources Yorbeau, c’est un environnement typique de développement minier nordique offrant des avantages de logement ainsi que la disponibilité de main-d’œuvre, d’équipements et de matériaux requis pour exécuter le projet. Celui-ci profite déjà d’un accès facile et peut être desservi par le réseau électrique provincial situé à proximité.

Changer la donne

Le programme comprend deux phases totalisant 5 000 mètres de forage, consistant initialement en des trous à faible profondeur pour investiguer le déplacement exact le long de la faille Gwillim, suivis de trous profonds pour explorer l’horizon minéralisé de Scott dans l’axe de plongée des ressources connues.

Le président de la Société, Gérald Riverin, a souligné : « Nous sommes enthousiasmes de reprendre le forage au projet Scott. Alors que l’étude économique préliminaire a déjà démontré des résultats positifs, du succès dans le programme en cours pourrait changer la donne pour ce projet, non seulement à cause du potentiel d’augmentation du tonnage ou de la teneur des ressources mais, plus important encore, parce que les ressources supplémentaires pourraient justifier un puits de production qui permettrait d’augmenter le rythme de production tout en réduisant les couts unitaires. Entretemps, nous poursuivons les discussions avec des partenaires potentiels pour faire avancer le projet. »