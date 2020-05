Sports Experts s’en tire bien

Beaucoup de commerces au détail ont pu rouvrir dès le 4 mai dernier. Avec cette réouverture venaient toutefois des contraintes et des changements dans les habitudes de consommation. Le propriétaire de Sports Experts, Claude Rivard, nous a décrit cette nouvelle réalité.

« Ce que je remarque le plus, c’est un respect incroyable », débute Claude Rivard. Selon lui, les gens sont plus respectueux de la « bulle » de chacun et des consignes données par le magasin. Par exemple, les clients n’ont aucun problème avec la limite de personnes qui peuvent entrer en même temps dans le magasin ou la politique de lavage des mains. « C’est ce qui fait que tout se passe très bien depuis la réouverture », explique le patron.

Nouvelle mentalité

Plusieurs personnes sont pessimistes dans leurs prévisions des prochains mois de la pandémie, mais pas Claude Rivard. Il est d’avis que cette crise rapprochera les communautés et encouragera l’achat local. « Les gens vont beaucoup moins aller acheter à l’extérieur. Il reste le commerce en ligne, mais je crois que les clients savent que c’est mieux d’acheter local », souligne M. Rivard.

