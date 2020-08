La nouvelle aérogare sera prête au printemps 2021

Après plusieurs années d’attente, la première pelletée de terre a été officiellement effectuée la semaine dernière pour la construction d’une nouvelle aérogare à l’aéroport de Chibougamau-Chapais. Un projet de l’ordre de 16,6 millions de dollars.

C’est le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région Nord-du-Québec, Pierre Dufour, qui a lancé la conférence de presse à l’aéroport de Chibougamau-Chapais. Cette conférence avait pour but d’officialiser le début des travaux pour la construction d’une nouvelle aérogare qui aura le double de la superficie de l’aérogare actuelle. Le ministre Pierre Dufour a mentionné que l’édifice actuel demeurera sur place et sera utilisé jusqu’à la fin des travaux qui devraient être complétés au printemps 2021.

