Des courses de stock-car à Chibougamau

Cela fait longtemps que Bernard Bouchard veut réaliser le projet de construire une piste ovale de stock-car à Chibougamau. Il y a trois ans, il a réalisé une première phase de mise en forme de cette piste. Au cours des derniers jours, il a complété ce rêve et elle sera fonctionnelle au printemps.

C’est au début de septembre que Bernard Bouchard a débuté les travaux pour compléter cette piste ovale que l’on retrouve au Club MX, sur la route vers le dépotoir municipal. « J’avoue que c’était un projet ambitieux. Lors de la première phase, j’avais effectué des travaux pour plus de 130 000 $ afin de construire 2 pistes pour les motos. J’avais toujours en tête de construire aussi une piste qui pourrait permettre de présenter des courses de voiture. Ça faisait quelques années que j’en parlais. Plusieurs ne me croyaient plus. Aujourd’hui, c’est une réalité grâce à un autre investissement de plus de 120 000 $. »

Magnifique

Sur la route pour me rendre à la Piste MX, je croise plusieurs camions. Lorsque je débarque où ont eu lieu les compétitions de motoneige cet hiver, il y a beaucoup d’activités. Des camions qui déchargent du gravier, des tracteurs, une niveleuse… La piste est vraiment comme on en voit dans les films avec des courbes en pente. Quelqu’un sort de la niveleuse et c’est évidemment Bernard Bouchard. Il a un immense sourire. « Ça ressembles-tu à une piste ovale de stockcar? On veut s’avancer. On va travailler jusque tard en soirée et après je te téléphone. » Il remonte immédiatement dans la niveleuse et poursuit son travail.

Des partenaires

Vers 20 h 30, mon téléphone sonne. L’ami Bernard est un gars de parole. « J’aimerais préciser que ce projet ne s’est pas réalisé tout seul. J’ai eu beaucoup d’aide et plusieurs bénévoles. Sans les Entreprises JVC, Jos Ste-Croix et Tourisme Baie-James, ce projet n’aurait pu être réalisé. Nous avons maintenant une piste digne de ce nom. Les courbes et les niveaux ont tous été calculés au GPS. J’espère que maintenant les amateurs vont embarquer dans ce projet. »

Formation d’un comité

Pour l’instant, il n’y a rien de vraiment défini pour la suite des évènements. Le passionné de course espère que d’autres personnes s’impliqueront comme il le précise. « J’aimerais que des personnes intéressées par les courses de stockcar forment un comité qui aura pour mission de définir la structure qui pourrait être mise en place. Est-ce que l’on peut penser à un programme de courses? Des classes pour les voitures? La piste est là, mais quelle est la meilleure façon de l’utiliser? Nous avons tout l’hiver pour en discuter et les intéressés peuvent toujours me contacter. D’ici quelques jours, je vais essayer la piste avec ma motocyclette. J’ai vraiment hâte! »