L’histoire est souvent vue comme une succession de dates, au travers desquelles on glisse une poignée de rois, quelques guerres et quelques évènements marquants… comme la « découverte » d’un continent ou le passage d’un humain sur la lune… Que c’est réducteur !

L’histoire touche tous les pans de l’existence et l’existence de tous. L’étude du passé, c’est aussi celle des conditions et manières de vivre, des manières de penser et du quotidien de celles et ceux qui nous ont précédés. L’histoire touche ce qu’on mange, ce qui fait peur, ce qu’on aime, ce qui nous fait pouffer de rire, notre relation aux animaux… L’histoire, c’est aussi celle de ceux dont les noms s’effacent avec le temps.

À l’approche de Noël, j’avais envie de vous parler de quelques livres. Les congés prochains seront peut-être l’occasion de découvrir l’histoire autrement.

1. La Cuisine rationnée. Nourrir un peuple et une armée, 1914-1918. Marcelle Cinq-Mars, 2011, Athéna Éditions.

Comment mange-t-on en temps de guerre ? Jusqu’où va la débrouillardise quand la nourriture est rationnée ? Sous la forme d’un livre de recettes richement illustré, ce livre témoigne de l’imagination sans limite dont il fallait faire preuve pour s’alimenter au temps de la Première Guerre mondiale. Au menu : pâté à la viande… sans viande; nourrir 100 hommes avec 3 ingrédients; manger des légumes, un acte patriotique… et les secrets d’un pâté d’écureuil réussi !



2. La Peur au Moyen Âge. Samuel Sadaune, 2018, Ouest-France.

De quoi a-t-on peur au Moyen Âge ? La réponse facile pourrait être qu’on a les mêmes craintes qu’aujourd’hui… Mais qui, parmi nous, craint la famine ? Peut-on avoir réellement peur du noir, alors que nos villes modernes sont éclairées toute la nuit ? Sent-on toujours le besoin d’attacher les défunts à leur cercueil pour éviter qu’ils ne se relèvent ? Espérons que non. Les préoccupations, les peurs et les croyances changent avec le temps. Un livre garni d’anecdotes et riche en images qui permet de s’immerger dans l’intangible : le ressenti.



3. La plus belle histoire de l’amour. Collectif, 2007, Éditions Points.

L’histoire de l’amour, oui. Aimait-on à la préhistoire ? Qui a « inventé » l’amour ? Comment peut-on déceler l’amour à travers les traces archéologiques ? Quand a-t-on « inventé » le mariage ? Est-ce qu’aimer signifie la même chose pour un riche et pour un pauvre ? À travers une série d’entrevues menées auprès d’historiens de renom, ce livre nous montre que l’amour est peut-être de toutes les époques, mais ne s’est pas toujours exprimé de la même manière.

Suggestion alternative sur ce thème: Histoire populaire de l’amour au Québec, Jean-Sébastien Marsan, Éditions Fides. 2 tomes qui couvrent toutes les facettes – romantiques, coquines, surprenantes, révoltantes – de l’amour, de la Nouvelle-France à la Révolution tranquille. ***

4. Curieuse histoire des plantes du Canada. Alain Asselin, Septentrion (4 tomes).***

Êtes-vous de ceux qui ont développé un intérêt pour l’horticulture lors du confinement ? Cette série de 4 tomes aborde l’histoire des plantes au Québec depuis près de 1 000 ans, allant de la découverte de curieuses plantes par les Européens, en passant par l’usage médicinal et alimentaire de la flore locale par les membres des Première Nations, jusqu’à l’usage commercial de celles-ci. Ces ouvrages élégamment illustrés à la manière des herbiers du XIXe siècle offrent un point de vue original sur l’histoire du territoire et de ses habitants.

Bonne lecture !

*** Il vous est possible « d’emprunter » la version numérique de ces livres, gratuitement… et légalement ! Il suffit de vous créer gratuitement un compte sur le site Internet de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour avoir accès à des milliers de livres numériques en tout genre.

