Le Salon virtuel emploi et formation Baie-James débute aujourd’hui

C’est aujourd’hui que commence le Salon virtuel emploi et formation Baie-James qui se tient du 19 au 23 avril. Le Nord-du-Québec a un urgent besoin de main-d’œuvre, alors les chercheurs d’emploi de la province auront l’occasion de découvrir les possibilités de carrières et formations qui sont à portée de main sur le territoire jamésien, et ce, dans le confort de leur foyer.

Attraction Nord, entouré de nombreux partenaires régionaux, présente une toute nouvelle mouture du salon de l’emploi annuel régional avec le Salon virtuel emploi et formation Baie-James. Il se déroule via une plateforme interactive permettant un recrutement à plus grande échelle. La convivialité de l’outil permettra des échanges par clavardage ou par visioconférence, au choix du candidat et de l’exposant, et sera accessible sur tous les moteurs de recherche et par ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. Cette nouvelle expérience sans barrières physiques s’adresse tant aux employeurs et formateurs de la région qu’aux chercheurs d’emplois de la Baie-James et de la province.

Nancy Lapointe, coordonnatrice chez Attraction Nord explique : « Attraction Nord a pour désir de maintenir le soutien aux entreprises et aux organismes pour le recrutement de la main-d’œuvre. La pandémie a amené de nouvelles façons de faire en matière de recrutement de la main-d’œuvre, ce qui a conduit les employeurs à innover et à faire preuve d’agilité et le Salon virtuel emploi et formation Baie-James en et un exemple concret. L’évènement offre tous les avantages d’un salon de l’emploi traditionnel combiné aux nombreuses possibilités offertes par le Web. Bien entendu, au-delà des emplois à pourvoir, il y a aussi toute une région à découvrir. »

Un choix de prédilection

Un communiqué sur le salon virtuel précise, qu’au cours des dernières années, l’exode vers les régions a connu un essor important pendant les dernières années, et la pandémie a accentué cette tendance. Les Québécois seraient nombreux à répondre à l’appel des grands espaces et à l’attractivité régionale. Alors que plusieurs se questionnent par rapport à leur qualité de vie, la Baie-James devient un choix de prédilection en raison de ses paysages à couper le souffle et des possibilités de carrière qu’elle offre, et ce, dans un cadre de vie actif et diversifiée.