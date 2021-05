Impact régional de la pandémie : la région sensiblement épargnée

Alors que les effets économiques de la pandémie continuent de se faire sentir dans plusieurs régions du Québec, des représentants du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ et des Fonds régionaux de solidarité FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais ont rencontré des travailleuses et des travailleurs de la région pour discuter de la situation qui prévaut actuellement et tenter d’apporter des pistes de solution pour assurer la relance économique localement.

« La pandémie n’a été facile pour personne, mais particulièrement pour les entreprises qui ont dû s’adapter à toutes sortes de situations. Cependant la situation s’améliore. Je vois cela de façon très positive », affirme Edith Gaudet, vice-présidente régionale des Fonds régionaux de solidarité FTQ Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et Outaouais. « Nous sommes plus en train de préparer l’après-crise et préparer la croissance des entreprises. »

Tournée importante

La rencontre pour la région a eu lieu à la fin du mois d’avril dernier avec le Centre de formation économique du fonds de solidarité FTQ et l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC). Le Centre de formation a comme mandat de fournir des services d’accompagnement et de formation aux entreprises qui en font la demande. Il s’est fixé trois objectifs principaux : prêter mainforte aux entreprises partenaires du réseau du Fonds, favoriser la formation des travailleurs pour accroitre leur influence sur le développement socio-économique du Québec et faire la promotion de l’épargne en vue de la retraite.

« Alors que les entreprises et les travailleurs québécois font face à des défis majeurs depuis le début de la pandémie, la mission du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ s’avère plus pertinente que jamais. Nos conseillers chevronnés proposent aux entreprises de notre réseau des solutions pratiques pour résoudre les enjeux actuels, tout en capitalisant sur l’expertise de leurs employés. Afin de contribuer à la relance, le Centre continue également de soutenir plusieurs activités liées au développement économique des régions du Québec, tout en les adaptant à leurs besoins particuliers », déclare Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Cette année la situation a exigé que la tournée physique prenne la forme de journées virtuelles de réflexion et de formation visant à brosser le portrait des incidences de la crise de la COVID-19 sur l’économie régionale et les différents milieux de travail. Cette initiative permet également de s’assurer que la relance économique se fasse de concert avec les travailleurs et les travailleuses du Québec, touchés de plein fouet par cette crise sanitaire sans précédent.

Nord-du-Québec

La tournée qui, à ce jour, a complété son tour du Québec presque à 80 % a fait plusieurs constats. La situation varie beaucoup d’une région à l’autre. « Les enjeux que l’on observait chez les entreprises avant la pandémie, n’ont pas disparu. Principalement les enjeux de main-d’œuvre. » Quand nous arrêterons de parler de la pandémie, c’est le sujet de l’emploi qui sera sur toutes les lèvres malgré que l’on en parle déjà pas mal.

Pour ce qui est du Nord-du-Québec, Mme Gaudet mentionne que les entrepreneurs de notre région sont très débrouillards et qu’ils se sont vraiment bien adaptés à la situation. Les entreprises de la région n’ont pas été épargnées par la pandémie et elles en subissent les contrecoups, même si c’est à géométrie variable. Nous avons remarqué que les entrepreneurs locaux font toutefois preuve d’une grande résilience et se mettent en mode solution.

« Même que plusieurs entreprises en ressortiront gagnantes de cette crise-là. Il y a les deux extrêmes. Plusieurs commerces ont fait des affaires d’or, comme par exemple le milieu de l’alimentation, mais à l’autre bout du spectre il y a, par exemple, le monde du tourisme qui a été à l’arrêt complet. Dans le NDQ, si on fait un grand portrait général, les entreprises s’en sont bien sorties, malgré que les défis soient encore nombreux pour certains. »

Mme Gaudet, qui connait bien le monde entrepreneurial de la région, a voulu souligner également que les grandes entreprises de la région donnent un bon coup de main à l’économie locale. « Il y a également les grandes entreprises locales dans le NDQ, qui ont vraiment à cœur le développement économique de la région, qui sont des moteurs économiques forts qui font en sorte que toute l’économie locale en bénéficie. »

La tournée virtuelle, qui a débuté en décembre dernier, en est maintenant à ses dernières rencontres. Elle s’est arrêtée en Abitibi-Témiscamingue les 3-4-5 mai derniers, sa prochaine étape sera le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine en début juin pour se terminer en Estrie au milieu du même mois.