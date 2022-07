Des finances saines au GREIBJ

Les finances du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) sont en bonne santé, selon le rapport financier 2021 de Marc Lévesque de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, présenté au conseil du GREIBJ le 15 juin dernier.

« Les audits ont bien été pour l’ensemble des composantes, a analysé M. Lévesque. On n’aura pas de lettres de recommandations à déposer comme l’an passé. Les éléments de correction qu’on avait identifiés ont été corrigés à notre satisfaction. » Le comptable a également déclaré un rapport sans réserve pour Eeyou Istchee ainsi que pour Villebois, Valcanton et Radisson.

Revenus, dette et surplus

Le GREIBJ a bénéficié en 2021 d’un budget de 13,8 M$; ses revenus se sont élevés à 15 M$. On a constaté une baisse de 600 000 $ dans les dépenses. « Par rapport au budget, il y a eu des économies de toutes sortes parce qu’il n’y a pas eu de réunion en présentiel, a expliqué le comptable. C’est relié aux déplacements, aux traductions, etc. » En outre, des honoraires professionnels ont été reportés à 2022 dans le cas d’érection de haltes routières et d’un pont.

Comme les dépenses se sont élevées à 12,9 M$, on en arrive à un surplus comptable de 2,1 M$, non valide pour l’instant à des fins fiscales. De ce montant, il faut déduire et ajouter différentes sommes, comme les revenus de subvention liés aux activités d’investissements, l’amortissement des immobilisations, les activités reliés au service de la dette. Le résultat est un surplus consolidé de 2,98 M$.

Une somme manquante depuis 2014

Le GREIBJ possède des investissements de 17,23 M$ et des actifs totaux de 23,77 M$. Au 31 décembre 2021, la dette à long terme s’élevait à 3,04 M$.

Lors de la séance, un conseiller municipal de Chibougamau, Alain Poirier, s’est inquiété d’une somme de 2,5 M$ qui reste à verser de la part du gouvernement québécois depuis 2014. Ce montant devait être versé pour un Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT), qui n’a pour l’instant pas été réalisé, mais qui est toujours à l’ordre du jour.

Le versement de cette somme par le gouvernement, qui pourrait être moins élevée qu’en 2014, s’avère incertain.

« C’est un dossier important, a souligné Alain Poirier. […] Ce serait important d’avoir une idée des démarches accomplies dans ce dossier auprès du gouvernement. Sommes-nous proches ou éloignés d’avoir un résultat final ? »

Ce dossier devrait être abordé à la prochaine séance du conseil, qui aura lieu sur le mode virtuel le 28 juillet. Une séance en mars dernier avait été diffusée en temps réel sur YouTube. La Sentinelle a demandé sans succès au GREIBJ s’il entendait poursuivre la diffusion des séances.

Changements de rôle

La séance du 15 juin a donné lieu à plusieurs transitions. Le nouveau directeur général, Alexandre Richard, est entré en fonction le 19 avril dernier, en remplacement de Johanne Lacasse. Il la remplace désormais sur le comité de retraite et comme assistant greffier.

Le président de Villebois, André Elliott, a remis sa démission comme représentant observateur du GREIBJ auprès de Tourisme Baies-James; il est remplacé par la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard.

Le mandat de Johanne Morasse a été reconduit au conseil d’administration du Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue. Mme Morasse a aussi été nommée au comité directeur – Nettoyage des sites d’exploration minière abandonnés.

Le mandat externe des services juridiques professionnels du cabinet Cain Lamarre à titre de greffier a été renouvelé pour six mois. Le poste est vacant depuis 2019.

« On va éventuellement retourner en affichage », a dit la présidente du GREIBJ, Manon Cyr, ajoutant qu’il y aurait des discussions à ce sujet.

La gouvernance à revisiter

Les élus du GREIBJ doivent se réunir à Eastman le 16 aout pour discuter de la gouvernance de l’organisme. Selon la loi instituant le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, la composition du conseil de celui-ci et la répartition des voix doivent être réévaluées avant le 1er janvier 2023 en fonction de la démographie respective d’Eeyou Istchee et de la Jamésie.

« Nous avons une table ronde pour réviser les activités et les opérations du gouvernement régional au fil des dernières années, a dit la grande cheffe de la nation crie, Mandy Gull-Masty. Tout le monde est au courant qu’il va y avoir des négociations. Je crois que ce sera une bonne activité de réfléchir à tout cela, pas tellement sous la forme d’une réunion du conseil d’administration, mais pour regarder ce qui s’est fait, quelles sont les attentes pour la prochaine ronde du gouvernement régional. »