Le médiéval est de retour

Après quelques années de discrétion, la coopérative Nord médiéval revient en scène le 9 juillet prochain alors qu’elle sera l’hôtesse d’une Journée découverte.

Dès 10 h, les activités seront nombreuses pour recréer les us et coutumes du Moyen Âge, qui a l’heur de faire rêver bien des gens.

Sur le site de la coopérative, au km 364 de la route 113, on pourra aussi bien faire un tour de poney, un trollball, une chasse au trésor que participer à un tournoi d’épée. Les curieux et curieuses pourront être initiés.es à l’archerie, à l’herboristerie, compétitionner à ces jeux d’adresse vieux de mille ans que sont le gruyère et le birinic.

Pour compléter la reconstitution, on trouvera une minifermette, un forgeron et une tisserande. L’évènement se clôturera par un feu de camp avec saucisses et guimauves.

Un baromètre pour 2023

« Ça fait longtemps qu’on n’avait pas organisé une journée aussi importante », fait observer la présidente de la coopérative Nord médiéval, Valérie Laprise. « Beaucoup de gens pensaient qu’on n’existait plus. » Avec la pandémie, l’éloignement de ses fondateurs, la coopérative a dernièrement eu des années plus tranquilles qu’aux grandes heures de ses jeux grandeur nature, sans pour autant tomber dans l’inertie. Mais cet été est une bonne occasion de se reprendre et l’organisme, qui a aménagé un site de « plus de 50 hectares de forêt parsemés de sentiers et de décors variés », démontre de l’ambition.

« On va vérifier la réponse des gens, qu’est-ce qui fonctionne le mieux, commente la présidente. L’an prochain, on aimerait faire quelque chose de plus gros. »

Nord médiéval bénéficie pour son évènement d’une subvention de l’Administration régionale Baie-James et du support des cadets de Chibougamau et de Chapais.

En retour, elle organisera plus tard cet été une activité qui sera réservée à ces derniers.

Une fin de semaine de camping médiéval est également à l’agenda.

Activités ouvertes

La coopérative compte actuellement 62 membres. « Ce sont des membres à vie, qui n’ont pas besoin de renouveler annuellement leur adhésion, explique Mme Laprise, une ancienne cuisinière d’établissements qui poursuit actuellement des études en herboristerie. « Mais, souligne-t-elle, nos activités sont ouvertes aux membres et aux non-membres. »

Nord médiéval a été fondé en 2010 par David Maltais, Frank Tremblay et Matthieu Bouchard. « Ils sont déménagé et j’ai repris le flambeau avec les autres, de dire Mme Laprise. C’est une histoire d’équipe. »

Gastronomie et musique

Qu’est-ce qui l’attire dans cet univers? « C’est le rythme, dit-elle. J’ai de la misère à m’adapter à celui du quotidien. Mon rythme, c’est celui des saisons, qu’on a beaucoup perdu. » « La cuisine française médiévale m’a toujours fascinée, ajoute-t-elle. Les sauces étaient très importantes. Nous avons organisé des banquets; mon chum fait des méchouis tournés à la main. »

Elle est aussi une fan de musique médiévale. D’autres personnes, précise Valérie, apprécient davantage la personnification, le jeu avec les épées. Plusieurs ont conservé leur cœur d’enfant, considère-t-elle. Il y en a qui trouvent ça bizarre, s’amuse-t-elle. Mais on n’est pas toujours dans notre imaginaire! »

La Journée découverte coute 5 $ pour les adultes et les enfants sont admis gratuitement.