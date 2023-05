155 pochettes remises à l’Aquarelle

Les membres du Cercle de fermières de Chibougamau, dont une dizaine de couturières, ont confectionné 155 pochettes qui sera remise à toute la clientèle de l’Aquarelle de Chibougamau.

Elle servira à ranger des échantillons de toutes sortes (brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing, lotion, etc.).

Les 155 pochettes ont été remises à Karel Picard, directrice générale de l’Aquarelle accompagnée de Monique Biron, représentante de Denis Lamothe le 19 avril dernier lors de la réunion régulière des membres du Cercle de fermières.

Le Cercle souhaite remercier ses couturières qui n’ont pas hésité à donner de leur temps pour la confection de ces pochettes. L’organisme souligne la collaboration de Denis Lamothe qui a remis un chèque de 500 $ pour le matériel. « Sans sa collaboration, il aurait été difficile d’atteindre notre objectif », souligne l’organisation.

Le Cercle de fermières a comme mission de transmettre et promouvoir le patrimoine culturel et artisanal aux femmes de tous âges et d’améliorer la condition de vie de la femme et de la famille. Il apporte un soutien à certains organismes qui en font la demande.