2018-2019, une performance touristique positive

Tourisme Baie-James déposait récemment son bilan annuel, lors de son assemblée générale, pour l’exercice 2018-19. L’organisme dresse d’ailleurs un bilan très positif de sa dernière année d’opération.

Dans son rapport, Tourisme Baie-James (TBJ) mentionne plusieurs facteurs qui ont mené à ces bons résultats. La diversification de l’offre touristique grâce à l’existence du programme d’aide au développement touristique au nord du 49° de Tourisme Québec et l’entente de partenariat régional en tourisme sont du nombre. Le taux de change favorable ainsi qu’un bel été et une saison hivernale très enneigée ont certainement contribué à attirer bon nombre de visiteurs.

Dans son bilan le président de TBJ Alexandre-Maxim Jacob, a souligné que l’équipe n’a pas hésité à ajouter de nouvelle force dans son équipe pour répondre aux besoins de l’industrie, en autre en matière de véhicule hors route et évènementiels la poursuite de la sensibilisation contre l’hébergement illégal et la promotion de la destination nordique entrepris il y a quelques années a aussi été poursuivi. Il faut faire une mention spéciale à la compagne In to the North qui a permis de faire connaitre la région a travers le monde via la toile, elle a remporté la mention meilleur initiative marketing numérique au gala provincial des prix en excellence tourisme.

Pour ce qui est du dernier exercice financier, il se complète par un surplus de 239 768 $ sur un budget de 1,5 M$. Les dépenses majeures ont été produites du côté du soutien et du développement de l’offre touristique pour 385 499 $, la promotion hors Québec au montant de 470 141 $ et intra Québec, 184 735 $. Les frais administratifs qui s’élèvent à 386 989 $ sont en baisse de 37 000 $ comparativement à l’an passé.

Statistiques

Si on s’attarde à quelques chiffres, les entrés de taxes d’hébergement ont augmenté de 9%, le taux d’occupation moyen dans la région a est passé de 51.8 % à 53.2% soit une augmentation de 1.7%. le prix de location moyen a lui augmenté de 10.55$ par nuitée pour se situé à 122.70$. Du coté du web, l’organisme régionale se défend bien avec une progression positive sur plusieurs points, les mentions j’aime sur Facebook ont augmenté de 19.2%. Le nombre d’abonné Twitter augmente de 2%, du coté d’Instagram le bon est considérable et double pour atteindre 3346 abonnées.

Nouvelle directrice

TBJ a annoncé il y a environ un mois le départ de son directeur générale Mitchell Dion, il avait les destinés de l’organisation depuis les 4 dernières années. M Dion dit quitté pour des raisons familiales et l’opportunité de relever de nouveaux défis, il occupera le même poste du coté de tourisme Charlevoix. C’est Isabelle Milord qui a pris la relève.