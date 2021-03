2Frères en spectacle virtuel le 3 avril prochain

Le groupe chouchou de la région avait une belle nouvelle pour ses fans. 2Frères proposera un spectacle virtuel le 3 avril prochain en direct du Théâtre Capitol. Pour l’occasion, ils présenteront une version inédite de leur spectacle « À tous les vents – Le spectacle que vous n’avez jamais pu voir”.

Comme tout le monde du spectacle, 2Frères a dû annuler l’ensemble de la tournée prévue l’an dernier suite à la parution de leur plus récent album À tous les vents. Le spectacle, mis en scène par Steve Marin, sera une version inédite de ce que leur public aurait pu apprécier si les performances musicales n’avaient pas été mises sur pause en début de la pandémie. Le spectacle sera présenté en direct du Capitol de Québec pour un seul soir avec une captation multicaméras ce qui donnera aux téléspectateurs une sensation d’être assis à quelques mètres de l’action.

La prestation pourra surement plaire aux nombreux fans du groupe. Les frères Caouette, pour l’occasion, seront entourés de tous leurs musiciens avec les éclairages de Marc-André Francoeur.

En tournée

2Frères a fait une performance remarquée à la deuxième variété de Star Académie en chantant avec les académiciens leur plus grand succès. Les critiques ont été unanimes : les téléspectateurs en redemandent. D’ailleurs, bonne nouvelle, sur le site du groupe, on a commencé à voir apparaitre quelques dates de spectacle. La plus récente est du côté de Magog à la fin du mois de mars et on imagine que l’agenda des deux frères Caouette se remplira au fur et à mesure que les salles commenceront à programmer des spectacles.

Pour ce qui est du spectacle virtuel du 3 avril prochain au Capitol de Québec, les billets sont en vente dès maintenant sur le site de 2Frères au cout de 25 $ plus les frais.