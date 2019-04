495 000 $ pour les travaux de la piscine municipale

C’est la semaine dernière que la Ville de Chapais a donné le feu vert pour la remise à niveau du système de ventilation de sa piscine qui est fermée depuis plusieurs mois. L’administration Gamache a d’ailleurs mandaté la firme d’ingénierie UNIGEC pour réaliser les plans et devis du projet de ventilation de la piscine municipale.

En début d’année, la Ville de Chapais avait lancé un appel d’offres pour la réalisation des travaux. De cet appel d’offres, 4 soumissionnaires ont déposé des soumissions à la Ville. Construction Jacques Dubois & fils pour 586 900 $, Biron (9170-7570 Québec) 525 000 $, Cevico inc. 524 579 $, Construction Bon-Air 495 752 $. Le contrat a été accordé au plus bas soumissionnaire. Donc les travaux seront réalisés par Bon-Air.

Il faut mentionner que le conseil de ville avait déjà voté les dépenses pour la rénovation de la piscine que sera financée en partie par un règlement d’emprunt fermé et toujours disponible au montant 290 944 $ et par une subvention du gouvernement pour le reste du financement, soit 229 533 $. Il faut mentionner que la Ville va profiter des travaux à la ventilation pour remettre les lieux au gout du jour. La peinture et les vestiaires seront revus.

Chapais en fête

La municipalité est en train de préparer sa deuxième édition de Chapais en fête qui aura lieu le samedi 20 juillet 2019. D’ailleurs, une demande d’aide financière sera déposée à l’Administration régionale de la Baie-James. La Ville est en pleine préparation de cette activité qui se fait en collaboration avec les organismes du secteur. D’ailleurs, les responsables invitent les organisations et aussi les entreprises qui sont intéressées à s’impliquer et à prendre en charge une activité à contacter Stéphanie Houle à l’hôtel de ville.