Plus de 560 cas actifs dans le Nord-du-Québec et Eeyou-Istchee

La région qui a été relativement épargnée depuis le début de la pandémie fait elle aussi face à plusieurs cas de COVID-19 sur son territoire. Depuis hier, 26 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan.

Dans le secteur de Chibougamau-Chapais 20 personnes ont été déclarées positives et 6 autres, à Lebel-sur-Quévillon.

Au cumulatif, le nombre total de cas confirmés dans la région est de 257, soit 120 de plus en un mois.

Par ailleurs, une nouvelle éclosion sévit dans un milieu de travail de la région. Il y a trois éclosions au Nord-du-Québec sous étroite surveillance par la santé publique.

Au niveau des cas actifs, il y en a actuellement 92 répartis entre Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami. « En raison des quantités plus élevées de nouveaux cas dans les derniers jours, il nous est impossible d’indiquer la répartition des cas actifs ou rétablis par municipalité », a précisé le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James.

Dans les communautés voisines de la région Eeyou-Istchee, la mise à jour au 3 janvier fait état de 519 cas confirmés, dont 474 cas actifs.