Du côté fédéral, des processus sont en mis en place pour accélérer l’accès à de l’aide financière aux gens qui ont été évacués ou qui ne peuvent pas travailler à cause des feux de forêt.

L’équipe de la députée fédérale d’Abitibi-Baie-James-Nuvavik Eeyou, Sylvie Bérubé, s’implique dans le dossier. Dans certains cas, les employés continuent à toucher un salaire de leur employeur durant la cessation du travail. Les autres qui ont travaillé 700 heures et plus peuvent faire une demande d’assurance-emploi à leur bureau (Roberval ou Senneterre) ou préférablement en ligne. L’aide est aussi disponible pour les Cris qui travaillent hors réserve. Les personnes doivent obligatoirement inscrire qu’il s’agit d’une mise à pied temporaire.

Ceux qui n’ont jamais fait de demande d’assurance-emploi auparavant doivent demander un code et inscrire leur adresse de résidence durant l’évacuation pour l’envoi du code, même s’il s’agit d’un aréna. Ils doivent retourner sur le site 24 heures plus tard et remplir la section demande de services; un agent les rappellera avant 48 heures pour leur procurer le code. « Il faut alors mentionner qu’on est une personne évacuée et la demande sera traitée de manière prioritaire, précise la porte-parole de Sylvie Bérubé. Les gens qui éprouvent des problèmes peuvent communiquer avec son bureau de Val-d’Or au 819 824-2942.

Aide provinciale

Les travailleurs affectés par les incendies qui n’ayant pas accumulé 700 heures de travail peuvent demander l’aide de dernier recours au provincial, à Services Québec en ligne ou à un point de service. Ils doivent signifier qu’ils sont des personnes évacuées.

Les employeurs, quant à eux, doivent inscrire la lettre A sur les formulaires T-4. « S’ils ont besoin d’aide, ils peuvent aussi communiquer avec nous, nous les mettrons en contact avec Services Canada, qui est déjà au fait de la situation. Nous leur envoyons les informations, les employeurs de Chibougamau ont été pris en main. Les employés n’auront pas à courir après les T4, tout va se faire automatiquement. »

Une mise à jour des informations sera faite régulièrement.