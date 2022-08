Aide pour le déneigement : la requête des citoyens est refusée

Le conseil de ville a répondu par la négative à la demande d’aide financière de citoyens de la 3e Rue dans le secteur de transition qui font face à de grosses augmentations marquées et qui ont de la difficulté à trouver des déneigeurs pour l’hiver prochain.

C’est que, suite aux modifications de ce secteur, il n’y a maintenant qu’un seul déneigeur qui offre ses services pour cette portion de la 3e Rue. Selon la requête formulée par un citoyen du secteur, le prix exigé est exorbitant dû à la complexité de la nouvelle configuration du secteur de transition. Le fait que la voie soit rapetissée et que le terreplein est maintenant au milieu de la route ajoutent à la complexité du travail des déneigeurs. De plus, les ourlets de neige sont plus hauts, la quantité de neige qui se retrouve dans les cours est supérieure puisque les grattes déblaient beaucoup plus souvent, ces cours donnant sur la route régionale.

Dans sa réponse à la requête qui a été faite à la toute fin du conseil de ville du mois d’aout, la mairesse de Chibougamau a fait remarquer que l’ensemble de l’industrie connait actuellement une augmentation marquée des couts de déneigement, que la superficie des terrains est la même qu’avant les travaux du secteur et qu’il était possible que l’offre soit moins grande dans le secteur.

Conseil en bref – politique d’achat

Un avis de motion a été déposé à la séance du conseil du mois d’aout pour modifier le règlement sur la gestion des contrats municipaux. Cette motion va modifier le seuil maximal pour l’attribution des contrats conclus de gré à gré. Le seuil qui était auparavant fixé à 99 999 $ sera plutôt ajusté au seuil décrété par le gouvernement par le biais du ministre responsable. Les prochains seuils qui seront revus à l’automne seront d’environ 120 000 $.

La mairesse de Chibougamau a voulu préciser que cette modification ne change en rien sa politique pour l’achat local. « Quand nous devons attribuer des contrats ou faire des achats avec des commerçants d’ici, nous y allons par invitation ou nous faisons une recherche de prix. » Cependant dans certains cas pour des produits et des services spécialisés, la Ville doit se tourner vers l’extérieur.

Le conseil de ville a aussi revu son règlement concernant le pouvoir des membres de l’administration municipale à autoriser des dépenses et passer des contrats. Un avis de motion avait été déposé en juillet et le conseil a officialisé le tout ce mois-ci. Donc, maintenant, les membres de l’administration municipale devront respecter la nouvelle charte concernant les dépenses qui peuvent être faites. Maintenant un(e) contremaitre ou coordonnateur(-trice) pourra autoriser des dépenses jusqu’à concurrence de 3 000 $, un(e) directeur(-trice) adjoint(e) 5 000 $, un(e) directeur(-trice) 15 000 $. Le directeur général pourra autoriser des contrats allant jusqu’à 50 000 $ et pour le conseil, de son côté, le montant n’est pas précisé, mais il sera autorisé selon les résolutions prises en conseil.

Ajustement de cout

Dans la même séance, les tarifs pour la location de la glace de l’aréna a été ajusté. Il en coutera dorénavant 164 $\h à partir de 20 heures d’utilisation, 10 $ de moins (154 $/h) pour chaque heure d’au moins 21 heures d’utilisation et 144 $\h pour 22 heures d’utilisation. Si vous désirez louer de la glace pour un tournoi, le cout est de 800 $ par jour. Les tarifs pour le patinage libre et le hockey libre ont aussi été revus. Il en va de même pour la location des salles et des espaces.