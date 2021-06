Alain Poirier sera sur les rangs

Après une bonne réflexion et parce qu’il veut travailler au développement de sa communauté, le conseiller, Alain Poirier, a décidé d’être de nouveau sur les rangs pour les élections municipales du 7 novembre prochain.

« Comme le temps passe vite et que l’échéance n’est pas si lointaine, le temps est venu de me positionner sur la suite des choses. Après réflexion, j’ai donc décidé de solliciter un deuxième mandat à titre de conseiller. Je pense humblement que je peux encore contribuer de façon constructive au développement de notre communauté », précise Alain Poirier.

Lorsqu’il regarde l’avenir, le conseiller au siège numéro 1 estime qu’il y aura des enjeux importants. « Plusieurs enjeux se posent à Chibougamau. Les défis sont nombreux et complexes et je veux travailler avec les autres membres du conseil et avec les citoyens et citoyennes à trouver des solutions innovantes pour y faire face. »

Alain Poirier souligne que, dès le début de l’automne, il sera disponible pour discuter des dossiers qui touchent l’avenir de Chibougamau. « Je veux souhaiter à l’ensemble des membres de notre communauté une très heureuse période estivale. On se revoit donc à l’automne. J’ai hâte de discuter avec la population des différents dossiers qui m’interpellent et de l’avenir de notre communauté. »