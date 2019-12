Alma repart avec 2 victoires

Les Aiglons d’Alma sont dans le top 3 du classement dans la ligue, ils ont démontré pourquoi lors de leur visite samedi dernier.

Lors de la première partie, les Ambassadeurs peewee BB Sports Experts ont eu des problèmes dès le premier engagement alors que le pointage était de 4 à 1 pour les visiteurs. C’est un peu malheureux car ils ont offert du beau jeu en deuxième période n’accordant qu’un seul but à l’adversaire. Alma est revenu avec un but au début du troisième tiers mais les Ambassadeurs ont réussi à en marquer deux. Le pointage s’est finalement terminé 7 à 3 pour les visiteurs.

Il s’en est fallu de peu

Quelques heures plus tard, les deux équipes se retrouvaient sur la glace pour un deuxième match. Les Ambassadeurs ont surpris Alma en prenant l’avance 1 à 0 en début de rencontre. Ils ont réussi à maintenir le rythme mais les visiteurs ont nivelé le pointage avant la fin de la période. Les Aiglons marqueront deux buts lors du deuxième engagement et un autre à la 3e période. Comme les Ambassadeurs ont la particularité de ne jamais lâcher, ils marqueront un but avant la fin de la rencontre pour un pointage final de 4 à 2.

Deux autres rencontres sont prévues pour Les Ambassadeurs peewee BB le 14 décembre prochain contre les Saguenéens de Chicoutimi à l’aréna de Chibougamau.

Le gardien Émile Boulianne a fait du bon travail lors de la 2e rencontre.

Photo : Guy Tremblay