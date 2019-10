Ambassadeurs peewee BB : Deux belles victoires en fin de semaine

Une grosse journée attendait les joueurs des Ambassadeurs peewee BB samedi dernier alors qu’ils affrontaient les Saguenéens pour deux parties.

C’est sur l’heure du midi, samedi, que les deux équipes se rencontraient sur la glace de l’aréna de Chibougamau. La première période s’est terminée par le compte de 0 à 0 malgré 4 pénalités décernées aux Ambassadeurs en fin de période. Le deuxième engagement a débuté également avec une autre pénalité mais les locaux ont pris l’avance 1 à 0. Le pointage sera nivelé quelques minutes plus tard sur une autre pénalité des joueurs de l’entraineur Rick Jordan. Par la suite, deux buts de Chibougamau pour un pointage de 3 à 1. Dès le début du dernier tiers, les Saguenéens marquent mais les Ambassadeurs fermeront la porte pour le reste de la période. Une belle victoire par le compte de 3 à 2.

Une drôle de partie

Quelques heures plus tard, les deux équipes revenaient sur la glace et les Saguenéens ont marqué après seulement quelques minutes du début de la rencontre. Encore une fois, les Ambassadeurs ont manqué de discipline pour visiter le banc de pénalité. Ils ont même joué à 3 contre 5 mais heureusement les rivaux n’en ont pas profité. Le deuxième engagement est tout à l’avantage de Chibougamau qui accumule les points et il se terminera par le pointage de 6 à 2.

Les Saguenéens n’avaient cependant pas dit leur dernier mot et ils marqueront 3 buts pour donner un pointage final de 6 à 5. Une deuxième victoire pour les Ambassadeurs peewee BB.