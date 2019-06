Anthony Bergeron vise un top 5 aux Championnats canadiens

La saison de vélo a mal débuté pour Anthony Bergeron, mais loin de baisser les bras, il poursuit son entrainement et vise un top 5 pour les Championnats canadiens qui auront lieu à la mi-juillet.

Jusqu’à aujourd’hui, Anthony Bergeron a effectué 3 compétitions de vélo de montagne et 2 courses en vélo de route. « J’ai vécu un début de saison un peu compliqué. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela n’a pas bien été. Lors des compétitions, j’ai connu différents problèmes mécaniques et, par la suite, je suis tombé malade. J’ai même manqué la compétition au mont Tremblant. » Le Chibougamois a réussi à se rendre à la compétition de Baie-Saint-Paul. « Je commençais juste à me remettre un peu, mais je n’étais aucunement performant. J’ai réussi à terminer la course, mais cela a été très difficile. Disons que je courais après le rythme. »

Une 15e position

Les nuages ont commencé à disparaitre au-dessus de sa tête lors de la troisième course de Coupe Canada à Sherbrooke. « Les meilleurs coureurs du Canada et des États-Unis étaient là. J’ai terminé avec une 15e position, mais avec des temps pas loin du top 10. Cela m’a fait du bien et je suis certain que je suis sur la bonne voie. Je vais me reposer quelques jours avant d’entreprendre les entrainements pour le deuxième bloc de compétitions en juillet. Je suis très confiant pour cette deuxième moitié du calendrier, car il reste les courses les plus importantes. »

Un top 5

Le mois de juillet sera crucial pour Anthony qui ne vise rien de moins qu’un top 5 lors des Championnats canadiens qui se dérouleront près de Toronto. « Je suis très confiant, car mon objectif est d’être à la hauteur de mes forces et de mes capacités. Je sais très bien que cela ne sera pas facile. La compétition est très relevée avec les meilleurs coureurs dans cette discipline. » Lors de ce deuxième bloc, en plus des Championnats canadiens et de la Coupe Canada, il y aura la sélection pour le Championnat du monde et Anthony se dit prêt à faire face à la musique.