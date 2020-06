Anthony Ouellet signera quelques textes dans le journal

Depuis quelques semaines, un nouveau nom de journaliste est apparu dans les colonnes du journal La Sentinelle et du Jamésien. Anthony Ouellet passera une partie de l’été avec nous, donc avec vous, par l’intermédiaire de quelques textes.

Le Chibougamois étudie en Technique de communication dans les médias, volet journalisme, et il vient de compléter sa deuxième année. Tire-média ne pouvait se priver d’une si belle collaboration. La présidente, Karine Desbiens, a ouvert ses journaux à la plume d’Anthony Ouellet qui signera quelques textes tout au long de l’été. Comme le souligne le slogan de la ville de Chibougamau « Dans le Nord, on est fait fort! », le travail ne fait pas peur à ce jeune homme. En plus, au cours de la saison estivale, il plantera des arbres pour Foresterie Nordic avant de retourner au Cégep de Jonquière en aout pour sa dernière année.

Il semble bien que le chemin était tracé pour Anthony qui a toujours aimé écrire et suivre l’actualité. Immédiatement après la fin de ses études secondaires à La Porte-du-Nord, c’est donc vers la Technique de communication dans les médias volet journalisme qu’il s’est dirigé. Que lui réserve l’avenir à la fin de ses études collégiales? Celui qui siège au conseil d’administration de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Saguenay-Lac-St-Jean, entend probablement poursuivre ses études. « J’ai encore un an pour y réfléchir et prendre une décision. J’aimerais peut-être poursuivre mes cours à l’université en droit ou en science politique. Un travail sur la colline parlementaire pourrait aussi m’intéresser. Il me reste une belle année à Jonquière pour penser à tout cela. »