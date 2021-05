Au travail, prends le temps de bouger

Dans le cadre de la journée nationale du sport et de l’activité Physique 2021, Santé en Nord lance un défi à tous les travailleurs de bouger en se rendant au travail et même de bouger sur les lieux de leur travail. Les participants auront la chance de gagner une pause active avec un kinésiologue directement dans leur milieu de travail.

Un communiqué de Santé en Nord souligne que les intéressés à participer doivent choisir au moins 1 des 5 défis qui sont proposés et les réaliser entre le 2 et le 12 mai prochain. Par la suite, les participants doivent faire parvenir une photo ou une vidéo par courriel qui démontre que le ou les défis sélectionnés ont bien été réalisés.

Les défis proposés

Santé en Nord propose des défis qui sont vraiment faciles à organiser et qui demande seulement un peu de bonne volonté. Le premier défi est de réalise des séances d’étirement pour les employés suite à une longue période dans la même position. Un autre défi est de faire des rencontres ou des réunions debout ou en marchant. On peut aussi prendre des marches à l’extérieur lors des pauses. Un beau défi est d’effectuer du transport actif, marche ou vélo, pour se rendre au travail. Le dernier défi consiste à prendre vos appels téléphoniques debout ou en marchant dans votre bureau.

L’activité physique est importante autant pour l’employé que pour l’employeur, car comme le précise Santé en Nord, cela aide à l’attraction et la rétention de personnel ainsi qu’à la productivité et la gestion du stress. Elle aide aussi à l’esprit d’équipe et la diminution de l’absentéisme dans les entreprises et optimise le bien-être des employés tout en stimulant la croissance des entreprises. Pour en avoir plus, Faune en Nord recommande www.actiz.ca.