Dans une récente publication, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a tenu à préciser qu’il n’y a « actuellement aucune menace imminente pour les villes de Chibougamau et Chapais, ainsi que pour la communauté de Oujé-Bougoumou, qui requerrait de la part de leurs autorités l’ordonnance d’une évacuation. »

« Dans les jours et les semaines à venir, les feux actifs et de potentiels nouveaux feux pourraient toutefois induire un nouveau risque. En de telles circonstances, ces nouvelles informations seraient transmises par la SOPFEU à la suite d’une analyse des indices de comportement des incendies et des conditions météorologiques », a souligné l’organisme.