Audit du site Internet – La Ville de Chibougamau présente son plan d’action

La Commission municipale a annoncé, en septembre 2022, des travaux d’audit dans 20 municipalités concernant l’information sur leurs sites Web dont la Ville de Chibougamau. Ces travaux ont été réalisés par la Vice-présidence à la vérification de la commission. Le compte rendu de l’audit a été publié au mois de mars dernier. Dans l’ensemble, le portail de Chibougamau répond aux exigences, mais quelques modifications devront cependant être apportées.

Lors de la dernière séance du conseil, les autorités municipales ont déposé le plan d’action qui sera mis en place pour corriger les anomalies identifiées dans le rapport.

Suivi des autorités

Le plan d’action devait être déposé avant la fin du mois de juin à la Vice-présidence à la vérification de la commission et la Ville dispose maintenant de 3 ans pour corriger les lacunes qui ont été identifiées par le rapport d’audit déposé au mois de mars. En séance du conseil, le directeur général de la Ville de Chibougamau, M. Alain Landry, a présenté le plan à la population. « D’entrée de jeu, il faut mentionner que la Ville de Chibougamau est ressortie de cet audit parmi les meilleures des vingt villes auditionnées. Cependant, nous avons des choses à améliorer. »

Une des recommandations qui a été formulée est celle concernant la procédure de traitement des plaintes suite à l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumission publique ou l’attribution d’un contrat. Cette information est manquante sur le site et elle doit être claire et facile d’accès pour les citoyens. Selon le plan, le tout sera accessible le 1 aout prochain. La commission trouvait que la rémunération des élus et les allocations de dépenses étaient difficilement accessibles. « L’information était présente à l’intérieur des rapports financiers, mais la commission veut qu’il y ait une page dédiée uniquement à cette information. Le tout sera rapidement corrigé », nous mentionnait le DG, M. Landry.

Une lacune qui était déjà connue et identifiée du côté des autorités de la Ville est le moteur de recherche du site Internet qui manque d’efficacité. « Nous sommes au courant de la situation et nous travaillons déjà avec une firme depuis quelques mois pour trouver une solution. Nous espérons la trouver d’ici la fin de l’année 2023, sinon nous irons avec une autre firme pour trouver la solution. » Le délai dans le plan d’action pour résoudre le problème de recherche est juin 2024. Malgré que le site de la Ville soit assez récent, dans son analyse, la commission trouvait que le chemin pour se rendre aux règlements municipaux était complexe. « Ils nous mentionnent que ça prend beaucoup de clics pour y avoir accès. Les règlements sont classés par année et c’est peut-être ce qui les rend un peu plus difficiles d’accès. » Dans le plan d’action, la Ville croit pouvoir corriger la situation d’ici juin 2024.

Malgré la bonne note obtenue et les quelques modifications qui seront rapidement apportées, la direction générale a voulu se doter d’un mécanisme d’autoévaluation pour s’assurer du bon fonctionnement de son site et de son efficacité. « Nous trouvons nécessaire de mettre en place un système d’autovérification pour nous assurer que tous les éléments légaux sont présents sur le site Web. » C’est donc à partir du mois de novembre de cette année que la direction va instaurer un système à l’interne pour que, lors du prochain audit, la Ville obtienne une note de 100 %.