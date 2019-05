Autobus Maheux en attente d’une réponse

Aux prises avec des lignes régionales déficitaires, Autobus Maheux tente de trouver des solutions afin de maintenir ce service depuis plusieurs années déjà. Le transporteur interurbain est désormais en attente d’une réponse quant à un financement de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) ainsi que de la MRC de La Vallée-de-l’Or.

En 2017, Autobus Maheux avait dû bénéficier d’une aide financière d’urgence de 435 000 $ du ministère des Transports en raison de la précarité de six de ses lignes interurbaines. Si, en 2018, l’ARBJ, la MRC de la Vallée-de-l’Or et la Ville d’Amos ont accepté de soutenir financièrement le transporteur, ce même scénario n’est pas assuré pour 2019. L’appui de ces mêmes villes et MRC a de nouveau été sollicité mais, cette fois, le transporteur vise un engagement financier de trois ans. À la lumière des pourparlers ayant eu lieu en avril dernier, Autobus Maheux dit être en attente d’une réponse.

