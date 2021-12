Lettre ouverte aux employées et employés, aux technologistes, aux professionnels

et aux médecins des grappes Optilab de médecine de laboratoire du Québec

Nous, directrices et directeurs médicaux et clinico-administratifs des grappes Optilab de médecine de laboratoire du Québec, vous remercions du fond du cœur pour votre travail acharné et votre dévouement constants. Dans le contexte extrêmement éprouvant lié à la COVID-19 pour le personnel des laboratoires, vous mettez chaque jour toute votre expertise et votre énergie au service de la population québécoise pour permettre des examens de laboratoire fiables et indispensables aux soins.

Grâce à vous, des millions de tests de dépistage de COVID par virologie moléculaire ont été réalisés dans les services de Microbiologie. Vous avez permis le développement de nouvelles analyses sophistiquées utilisant le séquençage de nouvelle génération des gènes dans les services de Génétique moléculaire; ces analyses sont maintenant disponibles à la population québécoise pour la médecine personnalisée du cancer. Grâce à vous, des milliers d’examens précis des tissus et de leurs caractéristiques dont dépendent la plupart des décisions de traitement sont faits chaque jour dans les services de Pathologie, des analyses sophistiquées de la coagulation sont faites dans les services d’Hématologie pour la prise en charge des personnes atteintes d’hémophilie et des dosages à haut débit de molécules pharmacologiques sont faits dans les services de Biochimie. Par les analyses que vous réalisez dans les services de Médecine transfusionnelle vous permettez de prendre une décision parfois vitale en situation d’urgence.

Ceci ne représente qu’une toute petite partie des examens réalisés chaque jour dans les laboratoires cliniques des hôpitaux du Québec. Rien de ceci ne pourrait se faire sans vous. Vous êtes ce réseau et nous sommes immensément fières et fiers de pouvoir travailler ensemble avec vous. Nous vous remercions pour tout le travail que vous faites dans les laboratoires des hôpitaux du Québec, pour votre volonté et votre talent. Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches de joyeuses fêtes et une heureuse nouvelle année!

M. Dany Aubry, M. René Bergeron; Mme Mélanie Bernard, M. Normand Brassard, M. Enzo Caprio, Dr Christian Carrier, M. Martin Coulombe, Dr Jean-François Dermine, Dr Jean Dubé, Dre Linda Lalancette, M. Bruno Lamontagne, Dre Emmanuelle Lemyre, Dr François Lessard, M. André Lortie, Dre Daniele Marceau, M. Zied Ouechteti, Dr Jean-François Paradis, Mme Geneviève Plante, Mme Annie Robitaille, Dr Benoît Samson, Dr Alan Spatz, Mme Sylvie Thibeault, Mme Sophie Verdon, Dr André Vincent, Dre Ewa Barbara Wesolowska