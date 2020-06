Barrette Chapais fait sa part

Barrette Chapais offrira à ses employés des bons d’achat utilisables dans les commerces de Chibougamau et de Chapais. L’action a pour but de remercier les employés et d’encourager l’achat local.

Ce sont 100 $ au total que chaque employé pourra dépenser dans les commerces de la région qui se sont inscrits à l’initiative de Barrette Chapais. Un montant de 50 000 $ sera donc injecté dans l’économie locale. « Le bon est sous forme de carte-cadeau. L’employé ira chez le commerçant, paiera avec sa carte Barrette et le commerçant nous enverra une facture pour que la compagnie la lui rembourse», explique Steve Forgues qui siège sur le comité des activités sociales de Barrette.

L’idée de ce bon d’achat est partie de la volonté des dirigeants de Barrette Chapais de remercier ses employés d’avoir continué à travailler durant la pandémie. « Ça aide tout le monde. On remercie nos employés et, en même temps, ça va redonner un souffle à nos commerçants locaux », souligne Steve Forgues.

Bien que certains puissent penser que l’entreprise n’a inscrit que ses fournisseurs sur la liste, Steeve Forgues affirme que toutes les entreprises dans les livres de Développement Chibougamau et de Développement Chapais ont été invitées à prendre part au projet. Celles qui auraient été oubliées peuvent contacter Barrette Chapais pour s’inscrire.

Redonner à la communauté

Pour Barrette Chapais, l’octroi de ces bons permettra à l’entreprise d’aider la communauté. Steve Forgues avoue que les commerçants ont été très accommodants durant la crise, que ce soit en fournissant du temps ou des biens à Barrette Chapais malgré la fermeture des commerces. « C’est sûr qu’on aurait pu donner des cartes prépayées. Nos employés auraient été aussi heureux. Par contre, c’est le commerce en ligne qui en aurait bénéficié. Pas nos commerçants locaux », précise-t-il.

Avec cette initiative, Barrette Chapais souligne le fait que les commerces de proximité sont importants pour toutes les entreprises. Même si l’entreprise affirme que ce n’est pas le but de sa compagnie, Steve Forgues avoue qu’il aimerait bien voir d’autres entreprises emboiter le pas et proposer des idées semblables pour aider nos commerçants. « Tout le monde peut aider à sa façon. Que ce soit des idées comme la nôtre ou le simple fait de s’approvisionner localement, chaque geste propose des retombées intéressantes. »