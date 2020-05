Beaucoup de changement cet été

L’été 2020 en sera un différent à Chibougamau. Plusieurs clubs ont dû apporter des changements à leurs opérations ou tout simplement les annuler, tandis que le Service des loisirs doit encore évaluer ses options.

Par exemple, le club de vélo de montagne Vélogamik a renoncé à sa saison 2020. Dans un communiqué, l’organisme explique que les mesures de distanciation sociale et de lavage des mains imposées par le gouvernement seraient presque impossibles à maintenir. Le club va toutefois s’assurer de l’entretien des pistes durant la saison estivale.

D’autres organisations ont décidé de revoir leurs façons de faire. À défaut de pouvoir commencer les entrainements en mai comme à l’habitude, le club de course La Meute publie des entrainements de manière hebdomadaire sur sa page Facebook. L’initiative Apprentis à vélo de Santé En Nord, qui permet à des jeunes d’apprendre le vélo, prend aussi un virage numérique. Les personnes intéressées peuvent remplir un formulaire pour recevoir des capsules contenant des exercices d’apprentissage à faire à la maison.

Incertitude à la Ville

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Chibougamau n’a pas encore décidé si la ville allait redémarrer son camp de jour cet été. Le Gouvernement du Québec a déclaré le 21 mai que de tels camps pourraient rouvrir à partir du 22 juin. Dans un communiqué, la Ville informe qu’elle devra « […] évaluer ses contraintes et tenir compte des exigences et des restrictions sanitaires TRÈS élevées. » Une décision sera rendue publique lorsque les points positifs et les points négatifs auront été évalués.

Pour ce qui est des terrains de tennis, l’installation des filets s’est faite le 22 mai, soit une semaine après l’annonce du gouvernement qui permettait la pratique de ce sport. Le Service des loisirs prévoit poser la toile coupe-vent autour des terrains dans la semaine du 25 mai.