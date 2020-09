Bienvenue aux poules urbaines

Les gens qui restent sur le territoire de la ville de Chapais pourront maintenant élever des poules urbaines dans leur cour en toute l’égalité. Cependant, les amateurs d’œufs frais ne pourront avoir un coq dans leur poulailler.

Avec la pandémie et le désir d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, l’agriculture urbaine connait un regain partout en province. Bien sûr, il y a le plaisir de faire pousser fruits et légumes dans sa cour mais, selon plusieurs, il y a aussi le plaisir de pouvoir manger des œufs frais tous les jours. L’élevage urbain de poules est donc un must par les temps qui courent. Devant cette grande popularité, la Ville de Chapais a décidé de régulariser la possession de poules en ville en modifiant le règlement municipal pour que les propriétaires puissent avoir dans leur cour arrière un poulailler avec un maximum de 5 poules. Cependant, les coqs ne seront pas autorisés. Par la même occasion, les gens pourront avoir au maximum 2 lapins domestiques.

« Le chant du coq dérange le voisinage. Nous avons reçu plusieurs plaintes au cours de l’été et ce règlement permettra d’intervenir afin d’éliminer les nuisances sonores », souligne le maire de Chapais, Steve Gamache.

Pour ce qui est des gens qui aimeraient se lancer dans l’aventure, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Avant de se lancer dans le rôle d’éleveur de poules pondeuses, il faut développer ses compétences. Plusieurs sites Web et pages Facebook offrent de l’aider pour bien débuter. Il faut aussi faire attention puisque l’élevage de poules en ville peut amener certaines maladies infectieuses comme des parasites et des bactéries. La propreté est un des facteurs importants et, si elle est négligée, de mauvaises odeurs peuvent incommoder le voisinage. Il ne faut pas non plus ignorer que vos poules pourront attirer certains animaux qui aimeraient en faire leur repas. De plus, graines et eau pourraient aussi faire l’envie de vermines sauvages.

En fait, élever des poules et manger des œufs frais doivent rester un loisir très agréable. Il s’agit de bien le faire et de bien s’informer au préalable.

Crédit photo : Shutterstock

Bas de vignette : L’élevage urbain de poules a la côte par les temps qui courent.