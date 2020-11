Bond de 5 cas à Chibougamau et Chapais

Cinq personnes ont obtenu un résultat de test positif à la COVID19 à Chibougamau. Deux cas se sont ajoutées aux données provinciales aujourd’hui et trois autres s’ajouteront demain.

Toutes les personnes résident dans le secteur de Chibougamau et Chapais. Deux de ces personnes étaient des contacts des personnes infectées dans l’entreprise et elles étaient déjà isolées de façon préventive depuis quelques jours. Les trois autres personnes sont des membres d’une famille élargie, sans lien avec l’éclosion en entreprise. L’enquête de santé publique a permis d’identifier les contacts étroits et significatifs et un isolement préventif leur est prescrit.

Le travail de dépistage auprès des travailleurs de l’entreprise où il y a actuellement une éclosion se poursuit. Un dépistage de masse est prévu demain. Les personnes identifiées comme des contacts étroits et significatifs des trois personnes infectées sont toutes en isolement préventif. En ce qui concerne la famille qui a reçu un résultat positif hier, les personnes avec qui elles avaient été en contact étroit et de façon significative sont identifiées. Les appels à ces personnes ont été réalisés et un isolement préventif leur a été prescrit, fait savoir le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James par voie de communiqué.

Ce sont les premiers cas depuis avril dans le Nord-du-Québec. La région en compte désormais 14.