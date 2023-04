BoreA invite

Le fabricant chapaisien d’huiles essentielles BoreA Sens développe le créneau touristique de visite de son entreprise.

Factuellement, les visites ont commencé en 2021 et BoreA a créé un organisme sans but lucratif, BoreA Sens, en octobre dernier. Mais, en 2023, le président-directeur général de BoreA Canada, Jean-Claude Villeneuve, et la directrice finances et ressources humaines, Lina Villeneuve, veulent développer leur offre et visent plus large que le profil visiteur corporatif ou investisseur qui était leur lot jusqu’à maintenant. « Le circuit est assez bien rodé pour nous, de dire Jean-Claude Villeneuve. On montre aux visiteurs nos opérations de récolte, la distillerie, l’expérience olfactive. Ils peuvent acheter nos produits. S’ils en veulent plus, on les amène en forêt. Nous avons des jardins expérimentaux et des terres agricoles en développement. […] On fait une heure de route, ils peuvent rencontrer des animaux sauvages. »

Pour le président-directeur général de BoreA Canada, les visites seront aussi une occasion de « valider l’authenticité » de l’entreprise.

« Dans le marché des huiles essentielles, déclare-t-il, il y a beaucoup de falsifications, […] Il y a des tricheurs et des authentiques. Nous, on est authentiques. »

Partenariats

BoreA Sens envisage le développement touristique dans une optique collective. « On ne veut pas être le seul à voir des retombées, assure Jean-Claude Villeneuve. Nous sommes en train de développer un partenariat avec d’autres entreprises de la région. » Des plans d’activités seront proposés selon la durée du séjour, huit ou vingt-quatre heures. Une entente avec FaunENord est à un stade avancé d’élaboration, d’autres partenariats sont à confirmer.

Vers 2025

BoreA Sens se donne deux ans pour raffiner son offre et se doter d’espaces plus grands pouvant accueillir davantage de gens. « Tourisme Baie-James est impliqué, souligne le pdg, Chapais, et beaucoup d’entités, comme la Société d’aide au développement des collectivités de Chibougamau, la Société de développement de la Baie-James, connaissent nos projets et nous aident à les réaliser. »

L’entreprise sera ouverte aux visites six jours sur sept.