Caroline Belleau-Poirier – créatrice de toutous au crochet

L’organisme Les Arts en nord convie la population de Chibougamau et ses environs à sa 7e exposition thématique sous le thème Le monde de l’enfance. Celle-ci se déroulera du 1 juin jusqu’au 6 juin 2022 à la bibliothèque de Chibougamau. Coup d’œil sur les trois artistes du premier volet de l’exposition : Mélanie Thibault, Caroline Belleau-Poirier et Marianne Dumas. Ces trois jeunes femmes que le monde de l’enfance captive vous livrent ce qui les inspire.

Depuis toujours, Caroline aime les toutous. Elle fait plus que les aimer, elle les adore à un point tel qu’elle en fabrique maintenant à plein temps.

L’aventure a commencé tôt. Sa grand-mère, espérant sans doute qu’elle suive ses traces, lui avait donné quelques balles de laine. Déjà la graine était semée. Toutefois, c’est la naissance de son fils qui lui a inculqué ce besoin de lui créer un toutou. Caroline n’avait alors jamais touché un crochet de sa vie.

À l’aide d’Internet et de YouTube, elle s’est mise à l’oeuvre. Très persévérante et probablement un peu têtue, elle s’y est appliquée pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, et ce, sans aucun patron. Elle crée tout de A à Z et c’est une longue lignée de toutous qui se concrétisent depuis. En fait, Caroline est autodidacte en tricot, c’est-à-dire qu’elle apprend par elle-même.

Invitée par Les Arts en nord pour l’exposition Le monde de l’enfance, cette passionnée saura intéresser autant les petits que les grands. Elle est fière de présenter ses toutous qui lui permettent de décrocher, de nourrir sa créativité, de se surpasser.

La Ville de Chibougamau et le ministère de la Culture et des Communications, le journal La Sentinelle, Planète 93,5, La Clé d’accès et le député d’Ungava, Denis Lamothe, sont partenaires pour cet évènement qui aura lieu à la bibliothèque municipale de Chibougamau du 1 au 6 juin 2022 et Les Arts en nord les remercient grandement.