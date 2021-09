Catherine Simard avait le gout de relever le défi

Le 23 aout dernier, suite au départ de Jonathan Mattson, Catherine Simard devenait la nouvelle directrice de la succursale de la SAQ de Chibougamau.

Une nouvelle directrice mais définitivement pas un nouveau visage pour la clientèle de la SAQ de Chibougamau alors que Catherine Simard y travaille depuis 18 ans. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière n’a pas peur du travail puisqu’elle occupe trois emplois. « J’occupe encore trois emplois en attendant qu’on trouve une remplaçante au service de garde. Au lieu de 30 heures, je fais maintenant 12 heures. Je travaille aussi à temps partiel au Club de golf de Chibougamau-Chapais, mais c’est surtout la fin de semaine. »

La semaine dernière, lors de la journée de notre rencontre, la nouvelle directrice procédait à la formation d’une nouvelle employée. « En fait, je devais trouver quelqu’un pour me remplacer et c’est fait. J’ai maintenant une belle équipe de 7 personnes et c’est vraiment passionnant. J’aime beaucoup ce travail et je souhaitais vraiment ce poste. Je connaissais le travail car, depuis juillet, j’occupais le poste par intérim et c’est le 23 aout que le poste m’a été confirmé. »

Originaire du Saguenay, Catherine est devenue au cours des années, une Chibougamoise dans l’âme. Son copain est contremaitre aux Chantiers Chibougamau et elle adore sa région. Elle envisage l’avenir avec beaucoup d’optimisme. « Nous avons un nouvel édifice qui est très fonctionnel et une bonne clientèle. Je veux simplement poursuivre l’excellent travail effectué par Jonathan au cours des dernières années. Ce travail me passionne et je veux offrir un excellent service à notre clientèle avec une belle équipe qui travaille dans ce but. »