Avec la pandémie qui perdure, plusieurs se demandent quel est l’endroit idéal pour prendre des vacances. Tourisme Baie-James, en collaboration avec l’agence Voyages Eeyou Istchee Baie-James, vous ont lancé une invitation sous le thème : Cet été, ma région, MA destination!

C’est la semaine dernière que Tourisme Baie-James, en collaboration avec l’agence Eeyou Istchee Baie-James, lançait officiellement leur campagne estivale. Une belle invitation à prendre les routes d’Eeyou Istchee Baie-James pour découvrir ou redécouvrir pour certains ce territoire mythique et démesuré que nous habitons. Un communiqué à cet effet souligne que, de Matagami à Chibougamau en passant par Radisson, Lebel-sur-Quévillon, Chapais, Villebois et Valcanton, chaque milieu a quelque chose d’unique à offrir. On parle alors d’évasion, de dépaysement et de liberté alors que notre région n’a rien à envier aux autres régions. Un petit bémol : il sera important, avant de partir, de vérifier si les communautés cries sont accessibles aux visiteurs. Au moment d’écrire ces lignes, ce n’était malheureusement pas le cas.

Un guide touristique

Tourisme Baie-James rappelle que notre région est reconnue pour ses panoramas uniques et saisissants et pour ses longues routes légendaires ainsi que pour sa culture riche et animée. « Eeyou Istchee Baie-James est tout simplement plus grande que nature. » Au cours des prochaines semaines, Tourisme Baie-James nous informe que des exemplaires de la toute dernière édition du Guide touristique officiel d’Eeyou Istchee Baie-James seront distribués. Ce guide pourra surement aider les intéressés à planifier leur voyage dans la région.

Une autre façon de planifier un voyage dans la région, c’est de communiquer avec Voyages Eeyou Istchee Baie-James qui offre toutes les facilités pour planifier et réserver le forfait au choix du voyageur. Pour découvrir les différents forfaits offerts, rendez-vous au www.voyageseibj.com.