Chantiers Chibougamau : 20 M $ pour agrandir ses installations

Québec a annoncé l’attribution d’un soutien financier de 7,5 M$ à Chantiers Chibougamau pour un projet qui permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production de bois massif dans ses installations de Chibougamau et de moderniser la gestion de ses activités.

Le projet consiste à implanter un système intelligent de gestion des opérations de fabrication. Il inclut l’agrandissement des installations de Chantiers Chibougamau, l’ajout de capacité de production à l’aide d’équipements automatisés et l’intégration de technologies 4.0. Ainsi, l’entreprise pourra effectuer le suivi de la production, des coûts et de la progression des projets en temps réel sur ses chantiers.

En plus de favoriser le développement de nouvelles expertises chez Chantiers Chibougamau et chez les partenaires québécois liés au projet, cette initiative a déjà permis de créer plus de 50 nouveaux emplois à Chibougamau et au bureau montréalais de l’équipe Nordic Structures de l’entreprise.

L’aide financière du gouvernement du Québec accordée pour ce projet, qui nécessite un investissement total de plus de 20 M$, se décline ainsi :un prêt de 5 M$ est attribué par Investissement Québec, qui agit à titre de mandataire du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie dans le cadre du programme ESSOR. Une somme de 2,5 M$ est accordée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en vertu du Programme Innovation Bois, volet 1 – Innovation.