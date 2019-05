Chantiers Chibougamau accueille des travailleurs philippins

La pénurie de main-d’œuvre est un problème qui s’accentue de manière importante à Chibougamau, comme partout en province d’ailleurs. Afin d’y pallier, les employeurs doivent recourir à des moyens audacieux afin d’attirer du personnel. C’est le cas de Chantiers Chibougamau qui s’est tourné vers l’embauche de personnes immigrantes demeurant à l’international. L’entreprise a en effet accueilli le 9 mai dernier dix Philippins venant prêter mainforte aux quelque 600 travailleurs déjà en poste.

Dans la matinée du 9 mai, les dix Philippins sont arrivés à l’hôtel de ville pour un mot de bienvenue. Par la suite, ils ont fait un tour de ville et une visite de leur futur lieu de travail afin de rencontrer leurs nouveaux collègues.

À la fin de l’été 2018, l’équipe des ressources humaines de Chantiers Chibougamau a entrepris des démarches afin de pouvoir accueillir ses nouveaux travailleurs étrangers. « C’est un processus qui est très complexe. On a travaillé avec des spécialistes qui nous ont permis de sélectionner judicieusement les candidats », fait savoir Fréderic Verreault de Chantiers Chibougamau.

Il ajoute que l’équipe des ressources a déployé tous les efforts afin d’offrir un accueil chaleureux aux nouveaux arrivants. Les composantes essentielles d’une intégration réussie et durable ont été prévues. « Il faut comprendre qu’on n’accueille pas des gens qui viennent ramasser des fraises pour deux mois. On souhaite que ces personnes puissent apprécier la vie à Chibougamau et, idéalement, qu’ils décident de s’y établir avec leur famille. On a vraiment une vision à long terme », poursuit-il.

Dans un premier temps, les travailleurs logeront dans deux maisons spécialement prévues pour eux. Quant à la nature de leurs tâches, ils participeront, comme les autres travailleurs, à la conception des produits et des systèmes de construction en bois.

Chantiers Chibougamau estime que l’arrivée de travailleurs étrangers constitue une solution efficace à la rareté de main-d’œuvre, mais est consciente que cette solution vient avec son lot de défis. Sur le plan linguistique, par exemple, les travailleurs ont déjà entrepris une formation qui vise l’apprentissage du français.

Notons que, depuis plus de 50 ans, l’entreprise Chantiers Chibougamau fabrique et commercialise des produits forestiers taillés sur mesure pour sa clientèle.