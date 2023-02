Chapais : Conseil en bref

Lors de la séance du conseil de ville de Chapais, le 17 janvier dernier, les élus de Chapais ont autorisé un contrat de service à l’entreprise Infoconsult dans le but d’augmenter la sécurité et la performance du parc informatique de la Ville. On a souligné le vieillissement de la solution pare-feu et des commutateurs dans le réseau informatique de la municipalité. Il ne faut pas négliger aussi le fait que ces équipements ne sont pas supportés par le fournisseur depuis plusieurs années et qu’il y a un risque accru de problématiques advenant un bris. L’offre de service reçu de la part de l’entreprise locale est en deçà du seuil des appels d’offres obligatoires et un contrat au montant de 20 359,56 $ a été accepté.

Dans le même domaine, le conseil a confié le mandat à la firme de Chibougamau GNITIC de faire une refonte complète de son site Internet pour y intégrer une navigation plus intuitive. La Ville veut profiter de l’occasion pour y installer sa nouvelle image de marque et de nouvelles applications et fonctions qui permettront de donner un meilleur service aux citoyens. Il faut dire que l’administration a connu certains problèmes avec le site que ce soit lors de la gestion ou pendant la navigation. Le contrat est de 22 500 $.

Permis d’urbanisme

Le service d’Urbanisme de la Ville de Chapais a déposé son rapport pour la dernière année concernant l’émission de permis émis et préparés. On remarque une hausse d’environ 7 % des permis délivrés pour l’ensemble des secteurs d’activités soit la construction et la rénovation. Ce sont donc 194 permis qui ont été émis en 2022 comparativement à 182 en 2021. Cependant, il faut noter une légère baisse de la valeur déclarée des travaux pour 2022 qui est de 2 416 115 $ comparativement à 2 656 806 $ en 2021, soit une baisse d’environ 10 %.

Un autre rapport a été déposé : celui du service Incendie pour la dernière année. Les pompiers sont intervenus 33 fois, donc 18 fois sur le territoire du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. Des activités ont été réalisées pendant l’année : des visites à la classe de maternelle, à l’OMH et au Manoir Pierre-Guénette pour faire de la prévention et expliquer quoi faire lors d’une évacuation. Au 31 décembre, l’équipe du service de Sécurité incendie de Chapais comptait 18 pompiers donc 3 en formation.