Chapais et Chibougamau présentent des bilans positifs

C’est la période de l’année où les municipalités déposent leur bilan financier pour l’année précédente. Les municipalités de Chapais et de Chibougamau ne font pas exception à cette règle. Les deux municipalités ont présenté à leurs citoyens des bilans positifs malgré l’ère pandémique des derniers mois.

Surplus de 208 608 $ à Chapais

La Ville de Chapais a présenté un surplus de 208 608 $ pour l’exercice financier qui s’est terminé au 31 décembre 2021. Le total des revenus de la dernière année s’est élevé à 5 839 000 $; c’est 600 000 $ de plus qu’en 2020, alors que le revenu s’était établi à 5,2 millions de dollars. Selon l’administration, le surplus est principalement attribuable à l’augmentation du remboursement de la taxe d’essence.

La mairesse Lessard est bien contente de voir les résultats de la dernière année se solder par un surplus. Elle est consciente que l’ancienne administration a travaillé fort pour garder la Municipalité à flot en plus de régler plusieurs projets assez couteux. En effet, l’administration de M. Gamache a réussi, au cours des dernières années, à fermer quelques dossiers environnementaux tels que le bassin de lixiviation et l’ancien dépôt de neiges usées, entre autres.

Mais plusieurs défis sont encore à relever et d’autres gros projets attendent la nouvelle administration. Madame Lessard en est consciente. « Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, de grosses dépenses d’infrastructures, mais ça part pas mal mieux quand les finances sont à flot et que tu as un petit surplus. »

Dans les prochaines années, la Municipalité devra se pencher sur la future usine de traitement des eaux usées. « Nous ne pouvons plus nous passer de cette infrastructure. Premièrement, il faut se mettre aux normes mais aussi, si nous voulons développer la ville, nous n’avons pas le choix », affirme la mairesse. Il faudra aussi que l’administration se penche sur un plan d’intervention concernant les réseaux d’égout et d’aqueduc qui commencent à prendre de l’âge. Bien que des subventions puissent donner un coup de main, il s’agit quand même de dépenses qui seront majeures pour la ville de Chapais.

Pour ce qui est de la dette, celle-ci est passée de 2 698 600 $ en 2020 à 2 288 600 $ en 2021. Il est important de rappeler que près de la moitié de cette dette (1 051 732 $) est assumée par le Gouvernement du Québec en vertu de plusieurs ententes liées à des programmes de financement.

Chibougamau présente aussi un surplus

La Ville de Chibougamau a, elle aussi, présenté un surplus financier pour l’exercice de la dernière année. Avec des revenus totalisant 19,1 M$ et des dépenses à la hauteur de 19,9 millions, le déficit de fonctionnement avant conciliation est de 877 000 $. Cependant, cette donnée est vite reléguée aux oubliettes lorsqu’on regarde la ligne finale du rapport, puisque le résultat financier total, lui, présente un surplus de 3,6 millions. Selon la mairesse Manon Cyr : « Je n’aime pas le terme déficit opérationnel. Nous avons économisé en tout et partout un million de dollars en dépenses diverses. Mais, moi, quand je regarde la ligne finale, c’est un surplus de 3,6 millions que je vois. C’est ce qui est important. »

Ce surplus impressionnant est dû à des entrées non prévues, comme par exemple le fonds Eastmain. Il y a aussi plus de terrains qui ont trouvé preneur que le nombre de ceux qui était prévu. Il y a aussi des dépenses budgétées qui n’ont pas été réalisées pour 1,2 M$. Tout ça a permis de geler le compte de taxe pour cette année et de maintenir, du moins c’est la volonté du conseil au dire de Mme Cyr, le cap pour les prochaines années.

2022

L’année 2022 en sera une sous le signe de la préparation comparativement à l’an dernier où Chibougamau a connu un mégachantier. La Ville va justement compléter le secteur de transition qui a été en travaux tout l’été dernier. Il faudra aussi faire la planification et se préparer pour le terrain de football-soccer synthétique dont les travaux sont prévus pour l’été 2023. Le projet du quartier pour les employés de Chantiers Chibougamau dans le secteur du quartier Saint-Luc devrait, quant à lui, connaitre ses premières pelletées de terre au cours de l’été. Donc pas de chantier majeur cet été.