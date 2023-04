Chapais planifie son avenir

La Ville de Chapais a reçu une subvention de 43 354 $ de la Société du Plan Nord pour l’aider à sa prochaine planification stratégique, qui comprendra notamment un axe démographique.

Lors de la précédente planification, qui s’échelonnait sur une décennie et se terminait cette année, Chapais, qui compte actuellement 1 468 habitants, s’était donné pour cible de hausser sa population jusqu’à 3 000 habitants. « La tangente est à la diminution, observe la directrice du développement économique de la Corporation de développement économique de Chapais (CDC), Stéphanie Houde. Il y a eu une légère hausse de population vers 2007- 2008, mais nous sommes en décroissance d’environ 2 % par quatre ans. » Aucune cible démographique n’a encore été fixée pour l’actuelle planification stratégique, qui devrait s’étaler sur un quinquennat.

Des consultations avant l’été

Une cible démographique, mais aussi des enjeux économiques, sociaux et environnementaux devraient être identifiés lors de consultations publiques de la population chapaisienne.

« Beaucoup de réponses seront apportées lors des consultations, avance Stéphanie Houde. On veut que les gens fassent partie de la planification et qu’on ait des alliés. Parce qu’un plan seulement conçu par l’entité de la ville, c’est beau, mais il faut que la population se sente interpelée. Ça prend des porteurs. »

Le travail a déjà commencé, avec un recensement de données provenant de différentes sources et des discussions avec les employés et les élus.

Pour le CDC, l’importance d’une augmentation de la population dépasse largement la question des taxes supplémentaires; elle touche aussi la rentabilité des commerces, l’offre de services, le nombre de bénévoles.

Des portes qui s’ouvrent

À plusieurs niveaux, le développement de Chapais est tributaire de l’espace disponible. « Il y a des terrains disponibles pour des maisons ou des commerces, mais il n’est pas illimité, note la directrice du développement économique du CDC. Le territoire est minuscule. Nous avons 63 kilomètres carrés et certains terrains situés à des endroits stratégiques appartiennent au ministère des Ressources et des Forêts (MRNF). »

Mais, côté disponibilité, les circonstances semblent favorables. Commencé il y a plusieurs années, le processus « long et ardu » de cession gratuite de terrains du parc industriel par le MRNF à la ville de Chapais est sur le point d’aboutir. « Il ne manque qu’une signature, dit Stéphanie Houde. On a bien hâte que ce soit terminé pour pouvoir vendre des terrains. Là, on fait surtout des locations à moyen terme. »

Un miniboom

Actuellement, analyse Stéphanie Houde, Chapais vit une dynamique économique due, entre autres, au projet minier de Qc Copper & Gold. Elle en veut pour preuve le service de dépannage industriel offert par BoreA Canada et le développement d’Opémiska Corebox.

« C’est le développement le plus rapide que j’ai vu depuis quatre ans, observe Mme Houde. Il y a beaucoup de demandes d’achats dans le parc industriel. »

Par ailleurs, le Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James a signifié à Chapais le 17 mars dernier qu’il est favorable à collaborer à une étude pour l’annexion de territoires contigus à la ville (voir autre texte). « Nous ne savons pas dans quelle direction ça va aller, mais nous sommes bien contents », commente Mme Houde.

Cependant, pour que de nouveaux services se développent, il faudra que l’usine d’épuration soit en opération, vraisemblablement en 2025. « Il y aura beaucoup d’investissements à mettre dans les infrastructures », anticipe Stéphanie Houde.

En 2024 ?

La planification stratégique 2013-2023, trop longue selon certains, comportait 108 actions à poser. « Quarante-cinq actions ont été réalisées, 27 % ont été réalisées partiellement, rappelle-t-elle. Le taux de succès est là. Elle a eu des impacts positifs, elle était très ambitieuse, mais on veut que la prochaine ait encore plus de succès. »

La nouvelle planification sera rendue publique au plus tard au printemps 2024.

—

Plus de 4 M$ pour 41 projets

Dans l’ensemble des projets subventionnés par la Société du Plan Nord à travers son Fonds d’initiatives nordiques, neuf provenaient d’Eeyou Istchee Baie-James.

– Physiotec (Chapais) reçoit 200 000 $ pour développer deux applications Internet. La première permettra aux physiothérapeutes de surveiller l’évolution de leurs patients et d’évaluer la qualité des traitements reçus. L’autre servira aux orthophonistes pour accéder à des exercices en ligne pour élaborer des programmes adaptés à leur clientèle.

– Lebel-sur-Quévillon bénéficiera de 100 000 $ pour ajouter des plantes, une aire de repos et des jeux d’eau au parc des Chevaliers, de 13 238 $ pour une étude de faisabilité sur l’implantation d’une coopérative de dentisterie et d’optométrie.

– Un soutien financier de 44 816 $ permettra à FaunENord d’étudier les pollinisateurs sauvages locaux afin d’établir une stratégie de pollinisation axée sur les espèces indigènes. Un autre de 70 058 $ l’aidera à déterminer les périodes de reproduction des anoures et des salamandres afin de supporter l’adaptation de protocoles standardisés d’inventaires dans la région.

– La nation crie d’Eastmain réalisera une étude de conception d’une épicerie répondant aux besoins de la communauté. Le bâtiment servira d’abri communautaire dans les situations d’urgence. L’aide est de 39 200 $

– La Corporation Nibiischii réalisera une étude de la dynamique forestière sur l’ensemble du territoire de la réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi (33 450 $).