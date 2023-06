Chaque résidence principale évacuée aura droit à 1 500 $

En conférence de presse le 9 juin, le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, a fait l’annonce d’un programme d’assistance financière spécifique aux feux de forêt.

Le programme s’adresse aux individus évacués, aux municipalités et aux organismes qui portent assistance à ces dernières.

Un montant de 1 500 $ par résidence principale évacuée sera accordé sur recommandation ou ordre d’une autorité compétente.

De l’aide psychosociale est offerte de manière gratuite et confidentielle aux personnes affectées par la situation. 24 heures sur 24 et sept jours sur sept on peut appeler Info-Social : 811, option 2.

Pour les municipalités

Les dépenses supplémentaires engagées par les municipalités seront entièrement remboursées. Cela comprend l’établissement et la gestion de centres d’hébergement, la remise en état des lieux, le transport des personnes évacuées et les services de sécurité incendie.

Les organismes qui viennent en aide aux municipalités touchées recevront également un remboursement de certaines dépenses supplémentaires, par exemple les frais de coordination de la répartition des pompiers, le coût additionnel occasionné par le remplacement des pompiers municipaux qui prêtent assistance aux municipalités.

Souplesse fiscale

Sur son site Internet, le gouvernement indique que Revenu Québec fera preuve de souplesse à l’égard des entreprises et des particuliers touchés par les feux de forêt, et les accompagnera dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales pour éviter qu’ils ne soient pénalisés par la situation. Les personnes dans l’incapacité de respecter celles-ci dans les délais habituels peuvent faire une demande d’assouplissement concernant des intérêts et des pénalités en remplissant le formulaire Demande d’annulation ou de renonciation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais.