Charte de la bientraitance des personnes ainées | Nouvelle initiative pour la région

Le 15 juin était la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Pour cette occasion, plusieurs organismes qui gravitent auprès des gens du troisième âge en ont profité pour lancer la Charte de la bientraitance des personnes âgées, une initiative pour le moins originale.

La Table régionale de concertation des ainés du Nord-du-Québec, le Club de l’âge d’or de Chibougamau, À fleur d’espoir par le biais de son intervenante ITMAV et la coordinatrice régionale de lutte contre la maltraitance envers les personnes ainées du CRSSSBJ sont les organisations derrière cette initiative.

Ruban mauve

Il faut mentionner que, depuis 2011, de nombreux pays dans le monde veulent donner plus de visibilité à ce problème, donner plus d’information sur la maltraitance et la négligence et promouvoir les ressources et services qui s’offrent aux personnes ainées pour améliorer leur bienêtre. Avec les années, plusieurs activités ont été faites pour souligner cette journée, comme par exemple des bals en mauve (la couleur de cette journée) ou des activités de reconnaissance, mais les intervenants de la région voulaient offrir autre chose avoue Marie-Claude McNicoll qui est la coordonnatrice régionale – Lutte contre la maltraitance envers les personnes ainées.

« Entre les coordonnateurs et coordonnatrices à travers le Québec, nous échangeons nos idées, histoire de s’inspirer, nous disait Mme McNicoll. L’idée de la Charte de la bientraitance part de la région de l’Estrie. Quand j’en ai parlé aux autres intervenants, tout le monde a été emballé par l’idée. »

Les activités par le passé, comme le bal en mauve, était spécialement conçue pour les ainés qui avaient moins de répercussion dans la communauté. Mais la Charte, elle s’adresse à tout le monde, aux organismes, aux professionnels, aux commerces, aux villes. Les gens la signent personnellement, mais aussi au nom de leurs organisations ce qui a beaucoup plus d’impact. « Ils prennent position, ils s’engagent à respecter ce qu’ils ont signé. »

La Charte

La Charte est unique au Nord-du-Québec et comprend 7 principes : s’engager à offrir un environnement empreint de bientraitance; accueillir et considérer les aînés de façon personnalisée en respectant leur histoire, leur dignité, leur rythme et leur singularité.; communiquer avec eux de façon respectueuse en adaptant le message et en vérifiant leur compréhension; favoriser l’expression de leurs besoins et leurs souhaits, tout en les impliquant dans la planification et le suivi des actions qui les concernent; rester à l’écoute de leurs besoins évolutifs et ouvert à ajuster nos pratiques aux besoins et finalement inclure une notion de prévention et de repérage pour contrer la maltraitance.

Maltraitance présente

La dernière enquête sur la maltraitance des ainés du Québec démontre qu’environ 6 % des personnes âgées de la région seraient victimes de maltraitance. Si on applique ce pourcentage en chiffre, c’est environ 140 personnes âgées qui seraient victimes de maltraitances dans le NDQ.

Selon Mme McNicoll, ce sont des chiffres qui sont souvent sous-estimés. Elle le voit bien sur le terrain. « Dans ma pratique, on m’en rapporte de plus en plus de la maltraitance. Est-ce que les gens sont plus maltraitants qu’avant envers les aînés? Non. C’est juste que la sensibilisation, ça fonctionne et les gens rapportent plus. Les formations que l’on donne, les chartes que l’on signe, la publicité qui est diffusée, ça fonctionne, ça porte fruit. Plus on en parle et plus les gens vont être sensibilisés et attentifs à la maltraitance. » Il est important d’en parler parce que la maltraitance, par définition, implique une relation de confiance, donc quelqu’un qui est proche de la victime. Elle peut être faite de façon intentionnelle. C’est la forme la plus violente, mais ça peut aussi survenir de façon non intentionnelle, par négligence.

Intervenante

Le secteur de Chibougamau-Chapais a la chance de compter sur la présence d’une intervenante de milieu auprès des aînés de 65 ans et plus. Elle a pour mission de repérer et d’entrer en contact avec les

personnes âgées pouvant vivre une situation d’isolement ou les rendant vulnérables qui ne sont pas connues ou qui se sont éloignées du réseau public. Natacha Leroux, intervenante du programme Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité, est le pont entre la personne et les ressources. « Lorsque le contact est établi, j’amène la personne à identifier ses besoins tout en préservant ou en lui rendant le pouvoir sur sa propre vie. Elle est ainsi impliquée dans la prise de décision et dans toutes les démarches qui seront effectuées dans le but de répondre à ses besoins immédiats. »

Il est possible de la rencontrer au Carrefour communautaire à tous les lundis de 11 h à 12 h, aux diners des Rayons de soleil de Chapais, au McDonald’s ou à Place le Chainon.