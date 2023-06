Chère Nord-du-Québec,

Tu es une région qui offre des merveilleuses forêts, des cours d’eau incroyables, des endroits paradisiaques et des apprentissages d’une vie.

Présentement, tu es touchée par plusieurs feux de forêts. Plusieurs combattent à te sauver, ces personnes sont persévérantes, endurantes et tenaces. Nous devons les remercier d’être présentes pour nous tous et pour toi.

Certaines villes et villages doivent être évacués mais, crois-moi, les Jamésiens ne veulent pas te quitter. Plusieurs personnes quittent contre leur gré, nous souhaitons pour que chaque personne retourne au sein de leur nid dans les prochains jours. Nous allons être résiliants, pour toi.

Présentement, certains perdent leur domicile, les mesures d’urgence augmentent et les conditions météorologiques ne sont pas nécessairement de notre côté.

Perdre une partie de notre région affecte plusieurs personnes. Pensons aux souvenirs que notre région nous apporte et les prochains qui suivront. Il y a des beaux et des moins beaux moments dans chacune relation. Entre toi et moi, présentement, ça va mal, mais nous savons que ça va aller mieux dans les prochains jours. Tu as toujours été là pour accueillir différentes personnes, nous allons traverser ça ensemble.

Certains te quittent pour un moment indéterminé, mais te surveillent à tous les moments de la journée.

À toi chère Nord-du-Québec, combats-toi avec nous et non contre nous.

À bientôt,

Tous ceux qui ont grandi et qui grandissent sur ce territoire.

P.-S. : N’oubliez pas que votre santé mentale est importante. N’hésitez pas à consulter un professionnel. Il existe plusieurs alternatives afin de vous accompagner dans ces moments difficiles. Restez à votre écoute et celles de vos proches.

Info-social (8-1-1) : ligne d’écoute, gratuit 24/7.