Chibougamau a de gros projets

Elle n’en est pas à son premier budget mais Manon Cyr, la mairesse de Chibougamau, l’a mentionné à plusieurs reprises : le dernier exercice de préparation de budget a été l’un des plus difficiles de toute sa carrière politique. Comme chaque citoyen qui doit jongler avec ses finances, la Ville voit ses plans considérablement changés avec la conjoncture économique que connait le Québec présentement.

Malgré tout, le conseil a réussi à présenter un budget sans augmentation de taxes foncières et de légères augmentations au niveau des services offerts à la population. « Les taux d’intérêt qui montent ont des impacts sur la Ville au même titre que les citoyens. Cette situation a eu des influences sur nos décisions et les projets futurs de la Ville qui sont dans le prochain plan triennal d’immobilisation », a-t-elle résumé.

La mairesse a fait remarquer que le conseil a mis ses efforts sur la préparation des projets, ainsi que des plans et devis.

Plan et devis

Dans un programme d’investissement, il y a les grosses sommes qui annoncent la réalisation de certains projets, mais il y a aussi ses argents avec des montants plus modestes qui annoncent certains projets ou orientations d’une municipalité. C’est le cas dans le dernier PTI de la Ville de Chibougamau. Une somme de 160 000 $ sera investi dans l’essai d’un nouveau système de filtration de l’eau potable. « Il y a des investissements qui ont été faits ces dernières années mais, éventuellement, il nous faut un château d’eau et un nouveau système de filtration; cette somme va nous permettre d’en tester quelques-uns afin de connaitre celui qui serait le plus adapté à nos besoins », mentionne la mairesse de Chibougamau.

Des sommes sont également réservées pour les plans et devis d’une nouvelle salle de spectacle à Chibougamau. L’étude menée en 2020 avait démontré qu’il y avait un besoin. Maintenant, il faut se pencher sur l’endroit, la grandeur du bâtiment et l’estimation des couts pour ensuite faire les demandes de subventions et attacher le financement. C’est également le même phénomène pour la 5e Avenue qui sera probablement le prochain chantier majeur à être entrepris par la ville. Les devis seront faits cette année et, par la suite, les travaux seront effectués dès que les programmes gouvernementaux le permettront. Le terrain de soccer/football derrière la polyvalente est aussi en préparation. Le projet de 5 M$ devra cependant attendre un peu.

Matières résiduelles

Un des plus gros postes d’investissement pour les prochains mois à Chibougamau tourne autour des matières résiduelles alors que des changements majeurs sont planifiés. L’aménagement d’un centre de tri, la construction d’un système de compostage et l’ouverture ainsi que la fermeture des cellules du lieu d’enfouissement sanitaire (LET) à elles seules se chiffrent à plus de 3,3 M$. « Ce sont des investissements qui sont nécessaires. Il faut aussi préparer le compostage qui est une obligation gouvernementale », dit la mairesse. Mais elle mentionne que c’est payant de bien recycler. « Travailler pour avoir un bon compostage, un bon recyclage, c’est payant comme individu et comme collectivité. Nous sommes rendus en 2023 et les gens le demandent aussi. »

Voie de contournement

Le PTI présenté à la population comporte des investissements totaux de plus de 80 M$ sur les trois ans, et c’est 9,8 M$ pour la première année. Cependant aucune somme n’est allouée à l’élaboration ou l’étude d’une voie de contournement pour la ville bien que cet enjeu, dans les cartons depuis très longtemps, était une promesse électorale de madame Cyr et du conseil municipal à leur arrivée il y a plus d’un an maintenant. « En début d’année, nous allons nous pencher sur le sujet. C’est Stéphane Hudon qui va piloter ce dossier. Nous allons étudier les différents scénarios et il va falloir s’assoir avec les gens de Chantiers Chibougamau et la population », fait savoir la mairesse. Mais elle est catégorique : il faut que le dossier bouge dans les prochaines années et il faut libérer le chemin Merrill du trafic lourd. Cependant, madame Cyr croit que le dossier sera complexe et qu’il y a aussi une question de cout qui peut venir jouer des tours et retarder ce projet.

L’ensemble du Plan triennal d’immobilisation est un document public que la population peut retrouver sur le site de la Ville de Chibougamau.