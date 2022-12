Chibougamau aura besoin d’une nouvelle surfaceuse

La mairesse de Chibougamau n’était pas heureuse d’annoncer que la Ville devra dépenser une somme avoisinant les 120 000 $ pour l’achat d’une nouvelle surfaceuse électrique qui servira à faire l’entretien de la glace de l’aréna. Au dire de la mairesse, il y a quelques semaines, les élus ont appris la nouvelle que l’acquisition précédente, qui ne remontait qu’à 3 ans, ne pouvait plus fonctionner.

Un citron

La nouvelle surfaceuse Okay Volt de marque Icetech avait été achetée en mars 2019 au cout de 122 500 $ avant taxes. C’était, au moment de l’ouverture des soumissions, le plus bas soumissionnaire. La mairesse nous apprenait la semaine passée, que les pièces nécessaires pour réparer la nouvelle acquisition de la Ville n’étaient pas disponibles et même que la compagnie Icetech avait fait faillite. « Semble-t-il que c’est un citron et il faut trouver une nouvelle surfaceuse à court terme », a-t-elle dit. L’équipe de mécaniciens de la municipalité essaie de la maintenir en opération, mais une nouvelle surfaceuse est de mise.

Nouveau quartier

La municipalité a prolongé le contrat pour les services de la firme Unibec mandatée de faire la surveillance des travaux et des matériaux en lien avec le nouveau développement derrière la rue St-Luc. Les travaux sont plus longs que ce qui avait été initialement prévu. « L’équipe de Chantiers Chibougamau a rencontré des surprises au niveau du terrain, ce qui occasionne des délais », a précisé la mairesse. Pour l’instant, les travaux sont suspendus pour la période hivernale et reprendront au printemps. Pour ce qui est des engagements de la Ville tout est prêt. Dès que ce sera effectif, la Ville va commencer à faire la rue. Les travaux devaient encore possiblement durer une partie de l’été.

Consultation publique

Au cours des prochaines semaines, la population pourra se prononcer sur plusieurs projets qui sont sur le point de voir le jour bientôt, par le biais de consultation publique. Pour le nouveau garage municipal, la consultation aura lieu le 10 janvier et, sur le dossier du compostage, ce sera le 17 janvier prochain.

En fin de conseil, la mairesse a voulu féliciter les automobilistes qui sont de plus en plus assidus aux nouvelles traverses piétonnières sur la 3e Rue. Depuis le nouvel aménagement du secteur transitoire, les automobilistes sont invités à céder le passage aux piétons dans les secteurs prévus à cet effet.