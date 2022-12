Chibougamau n’augmente pas la taxe foncière

La Ville de Chibougamau a adopté son budget pour la prochaine année, il y a quelques jours en assemblée extraordinaire comme le veut la tradition, mais aussi la loi. Avec l’année que nous venons de passer et l’annonce des autres municipalités qui haussent leurs taxes, les Chibougamois et Chibougamoises pouvaient s’attendre au pire. Mais même si l’exercice a été difficile, au dire de la mairesse Manon Cyr, elle a annoncé un gel de taxe foncière et une légère hausse de tarif de 3 % pour les différents services offerts par la municipalité.

Exercice difficile

La mairesse de Chibougamau, lors de son énoncé sur le budget, a qualifié ce dernier exercice de planification budgétaire comme étant le plus difficile de sa carrière politique. « Il a vraiment fallu se casser les méninges, avoir des discussions, autant au niveau politique, qu’avec la haute direction de la Ville pour réussir à boucler le budget. » Le problème n’est pas sur la planification à long terme. De ce côté-là, ça va quand même bien nous rassure Mme Cyr. La problématique vient des opérations courantes. « Durant la dernière année, la Ville a connu une explosion de couts, comme toute la population. » Une des données qui frappe c’est, par exemple, le diésel qui est passé du simple au double. La facture de carburant pour la Ville est maintenant de 400 000 $. Il sera intéressant de voir comment l’équipe des finances de la Ville saura réagir à ces hausses de cout qui n’étaient pas prévues au budget de l’année en cours lors du début du bilan 2022. Toutefois, certaines hausses ont un impact sur les prévisions de la prochaine année.

Recyc-Québec

Ce qui a permis d’équilibrer le budget cette année est le retour d’une redevance de la part de Recyc-Québec de 1,5 million pour les investissements faits par la Ville dans le cadre de la construction de la cour de transbordement et les équipements adjacents. La Ville a également dû abandonner les 2 % de rabais offerts aux citoyens qui paient leurs taxes en un seul paiement, ce qui représente un économie de presque 100 000 $. « Dans ce qui a été rationalisé, nous avons ciblé les endroits où il y aurait le moins d’impact pour les citoyens. »

Mme Cyr est bien consciente qu’une somme aussi importante ne tombera pas du ciel tous les ans pour équilibrer son budget, mais elle croit que les investissements immobiliers faits dans les derniers mois et ceux à venir, feront en sorte que les revenus de la Ville augmentent assez pour donner un peu de jeu aux finances et pour équilibrer les futurs budgets. Le conseil a été capable depuis quelques années de minimiser les augmentations de taxes mais, pour l’avenir, Mme Cyr ne veut pas s’avancer. Lorsque le compostage sera en place à Chibougamau, ce qui est prévu pour 2023 ou 2024, les gens devront s’attendre à devoir payer aussi pour ce service.

Les couts

Pour le secteur résidentiel, le taux est maintenu à 1,25 $ du cent dollars d’évaluation. Même scénario pour les immeubles de 6 logements et plus à 1,39 $ du cent dollars, pour les commerçants à 2,30 $ du cent dollars d’évaluation et les industriels à 2,67 $ du cent dollars d’évaluation.

Une augmentation sera cependant appliquée sur certains services de la Ville. Elle sera de 3 % pour 2023. La nouvelle tarification pour les services sera donc de : 267 $ pour l’eau, 95 $ pour l’égout, 140 $ pour les ordures et 88 $ pour les matières recyclables. Ce qui représente une augmentation de 17 $ sur le compte de taxes, soit 0,5 % pour une maison moyenne de 227 900 $ en milieu urbain.

Le programme triennal d’immobilisation sera adopté lors de la séance du 19 décembre prochain. Des projets majeurs sont en cours de planification dont la mise en place de la plateforme et de la cueillette du compostage ainsi que la construction d’un nouveau garage municipal.

@Légende : La mairesse de Chibougamau a qualifié ce dernier exercice de planification budgétaire comme étant le plus difficile de sa carrière politique.

@René Martel