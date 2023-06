Les évacués de Chibougamau ne pourront pas retourner chez eux avant samedi. C’est ce que vient d’annoncer la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr.

« Il y a encore trop d’incertitude et on surveille toujours les conditions météorologiques. Surtout, on veut que la SOPFEU continue à faire le travail », a précisé Manon Cyr.

Le coupe-feu commencé avant-hier, sur la recommandation de la SOPFEU, avance bien et celui du côté du nord est également.